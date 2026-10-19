«Агросила Птицефабрика Пермская» усиливает контроль качества продукции с помощью собственной лаборатории и цифровой прослеживаемости

«Агросила Птицефабрика Пермская» холдинга «Агросила» обеспечивает качество продукции с помощью многоуровневой системы контроля, которая объединяет работу собственного производственно-технологического лабораторного комплекса, Управления качества, принципов ХАССП и цифровой прослеживаемости. Об этом CNews сообщили представители «Агросила Птицефабрика Пермская».

Основа безопасности продукции — собственная лаборатория, в ее состав входят пищевой, диагностический, серологический, токсикологический и биохимический отделы. Продукция проверяется на отсутствие патогенных микроорганизмов, включая различные виды бактерий. Готовые изделия исследуются сразу после производства и в последние сутки срока годности. Лабораторный контроль позволяет выявлять риски на ранних этапах. Перед посадкой птицы корпуса многократно дезинфицируются, качество каждой обработки подтверждается исследованиями. Корм проходит термическую обработку, а вода в системах поения проверяется лабораторией.

Санитарное состояние производственных участков контролируется не реже двух раз в месяц, санитарно-гигиенический контроль — каждые 20 дней. Диагностический отдел контролирует качество кормов, дезинфекции птичников, оборудования инкубатория, систем водоснабжения. Также специалисты исследуют патологический материал и проводят анализы на паразитарные заболевания.

Для сокращения сроков исследований на предприятии внедрены экспресс-методы. В лаборатории используется иммуноанализатор miniVIDAS, который позволяет быстрее выявлять патогенную микрофлору и не допустить отгрузку несоответствующей продукции.

Цифровая прослеживаемость дополняет лабораторный контроль. Данные об исследованиях доступны специалистам предприятия в электронном виде. При получении неудовлетворительного результата лаборатория незамедлительно информирует ответственного за корректировку процесса. После устранения причин проводится повторное исследование. Управление качества разрабатывает и поддерживает план ХАССП, определяет критические контрольные точки, проверяет соблюдение технологических и санитарных требований.

Отдельным направлением развития предприятия становится цифровизация производства. Новые площадки создаются на базе единой цифровой экосистемы, объединяющей автоматизированные системы вентиляции, отопления, освещения, кормления и поения. Данные поступают на диспетчерский пульт в режиме реального времени, что позволяет контролировать условия содержания птицы и оперативно реагировать на отклонения.

Цифровые инструменты обеспечивают и прослеживаемость продукции. Система «Меркурий» позволяет отслеживать движение сырья и готовой продукции, сроки годности, проведённые лабораторные исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу и оформление сопроводительных документов на каждую отгрузку. Внедрение системы маркировки «Честный знак» дополнительно поможет контролировать сроки годности, перемещение партий и соответствие объёма использованного сырья количеству выпущенной продукции. Такой подход исключает выпуск продукции из сырья с истёкшим сроком годности и отгрузку партий без необходимых документов, обеспечивая прозрачность производственной цепочки.