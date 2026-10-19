Абонентская база «СберМобайла» достигла 7,5 млн клиентов. Рост абонентской базы сопровождается запуском новых продуктов совместно со Сбербанком и модернизацией качества связи. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Банковские виртуальные мобильные операторы (MVNO) на протяжении 2026 г. остаются в числе лидеров по балансу переноса мобильных номеров (MNP). Показатель свидетельствует о том, что число абонентов, переходящих к оператору с сохранением номера, превышает число уходящих. Такой выбор во многом обусловлен дополнительными возможностями, доступными благодаря интеграции с банковской экосистемой. В частности, в сентябре «СберМобайл» совместно со Сбербанком запустил предложение для зарплатных клиентов, в рамках которого расходы на мобильную связь берет на себя банк.

Параллельно компания занимается модернизацией технической инфраструктуры, повышая стабильность работы сервисов и качество обслуживания растущего числа абонентов. Эти изменения также создают основу для запуска новых услуг.

Максим Зайков, генеральный директор «СберМобайла»: «Мы уверены, что здоровая конкуренция — одно из ключевых условий развития телеком-рынка. В первую очередь от нее выигрывают абоненты: у них появляется больше возможностей для выбора, а операторы стремятся повышать качество связи, развивать сервисы и предлагать дополнительные преимущества. Мы видим, что клиенты все чаще делают выбор в пользу «СберМобайла». Об этом говорят положительный баланс MNP и рост абонентской базы. Для нас это показатель того, что пользователи ценят качество услуг, удобство и возможности, которые мы предлагаем».