«Авандок.Платформа» и HRlink стали технологическими партнерами

ГК «Корус Консалтинг» и компания HRlink разработали коннектор для интеграции платформы «Авандок» и кадрового ЭДО. В рамках технологического партнерства компании объединили процессы в одном интерфейсе: кадровые службы могут оформлять документы в «Авандок.Платформа», а сотрудники – подписывать их через HRlink.

Решение актуально для компаний с распределенной структурой и большой долей персонала, работающего вне офиса. Интеграция позволяет выстроить непрерывный и удобный процесс работы с кадровыми документами, сохранив для каждого сотрудника привычную цифровую среду без необходимости переключаться между системами.

Подготовка, согласование и утверждение документа выполняются в «Авандок.Платформа». После утверждения он автоматически создается в HRlink и направляется сотрудникам на ознакомление или подписание электронной подписью. Ответственный специалист может отслеживать актуальные статусы документов в платформе «Авандок»: по каждому сотруднику видно, когда документ был отправлен, открыт и подписан. Система также фиксирует сценарий, когда документ был открыт, но не подписан.

Кроме того, поддерживается возможность автоматически актуализировать лист ознакомления с локальными нормативными актами (ЛНА). Это снимает с кадровой службы часть рутинной работы в процессе оформления кандидата или при переводе работника на новую должность.

Отдельный сценарий — передача кадровых документов из HRlink в архив «Авандок.Платформы». При приёме на хранение система распознает вид документа, автоматически определяет сроки хранения и связывает документ с личным делом. Далее в рамках штатной функциональности архива следует пролонгация электронной подписи, либо отбор документов, подлежащих уничтожению по истечении сроков действия. В архиве формируется актуальный состав электронного личного дела каждого сотрудника, что избавляет от необходимости пересматривать личные дела с целью выявления отдельных документов с истекшим сроком хранения.

«Подключать весь штат к офисной СЭД только ради того, чтобы люди могли подписать кадровые документы, — дорого и для бюджета, и для ИТ-службы. Если у заказчика уже есть кадровый ЭДО, правильнее связать его с СЭД, а не дублировать функции. Вместе с HRlink мы так и сделали: „Авандок.Платформа“ отвечает за подготовку, согласование и хранение, HRlink — за работу с сотрудниками», — сказала Мария Токарева, директор по развитию решения ГК «Корус Консалтинг».

«Мы развиваем HRlink как платформу управления опытом сотрудника, которая объединяет кадровые сервисы и корпоративные коммуникации в единой цифровой среде. Для этого важно не заменять уже работающие корпоративные системы, а органично встраиваться в ИТ-ландшафт компании. Технологическое партнерство с ГК "Корус Консалтинг" и интеграция с "Авандок" позволяют выстроить общий кадровый процесс: кадровые службы и руководители работают в СЭД, а сотрудники получают доступ к документам и сервисам в удобном интерфейсе HRlink», — сказал Глеб Кривенок, коммерческий директор HRlink.