ИИ-платформа для страховой отрасли Jarvis AI включена в реестр российского ПО. Это одна из первых российских ИИ-платформ для страховой отрасли в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. С 5 октября страховщикам доступен продукт с современными технологиями искусственного интеллекта, который соответствует требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщил представитель Virtu Systems.

Платформа помогает агентам привлекать на 25% больше клиентов и заключать на 30% больше сделок без дополнительных затрат времени, клиентам — лучше разбираться в страховании, а руководителям — снимать с себя рутину и вести вдвое больше агентов. Такие результаты показали пилотные проекты со страховыми компаниями.

Платформа состоит из четырех модулей: для клиента, агента, руководителя и тренера.

ИИ-хаб клиента. Страхование — сложный продукт, в котором клиенту не всегда легко разобраться. В личном кабинете он может увидеть все свои полисы и их историю. ИИ-помощники Jarvis AI объяснят, как работает страховка, как вносить очередные платежи при рассрочке, продлевать полис и подавать заявление при страховом случае. Они также расскажут о новых продуктах, которые могут подойти клиенту.

ИИ-хаб агента. Многие агенты до сих пор ведут бумажную записную книжку и доверяют только ей. Хаб делает больше: подбирает продукты под профиль клиента, готовит расчёт и коммерческое предложение с аргументами и подсказывает какой продукт еще можно предложить. При этом он сохраняет привычную логику книжки и напоминает о датах, договорённостях и следующих шагах. Здесь же агент получает документы, проходит обучение и консультируется с руководителем. В результате у агента остается больше времени на общение с текущими и новыми клиентами.

ИИ-хаб руководителя. Обычно руководитель ведёт 15–20 агентов и больше не успевает: отвечает на их вопросы, часто рутинные, но важные, прослушивает и анализирует звонки, следит за планами и результатами каждого. Хаб берет часть этой работы на себя. На повторяющиеся вопросы отвечает ИИ, а руководитель в любой момент видит актуальные данные по выполнению плана, отстающим агентам, рентабельности и состоянию портфеля. Хаб также помогает планировать продажи и контролировать работу команды. В пилоте с крупной страховой компанией руководители взяли в работу вдвое больше агентов, и компания увеличила агентскую сеть на 50%, не расширяя их штат.

ИИ-хаб тренера. Новые агенты выходят на первую сделку только через несколько месяцев, а многие уходят раньше. Поэтому от скорости и качества обучения зависит, окупятся ли вложения в агентскую сеть. Когда агентов тысячи по всей России, готовить материалы вручную, проверять прохождение тестов и собирать обратную связь сложно. Хаб помогает выстроить обучение и сократить время на подготовку: создает курсы и тесты на основе методических и юридических документов — например, правил страхования и паспортов продуктов, проводит индивидуальное обучение независимо от местонахождения агента, оценивает результат и при необходимости назначает дообучение. В пилоте новички заключали первые сделки уже через две недели, их отток снизился на 15% от исходного уровня, а онбординг подешевел на 20%.

«Для страховых компаний статус отечественного ПО — обязательное условие закупки. Страховщики могут за одну-две недели запустить платформу Jarvis AI, полностью соответствующую требованиям российского законодательства и проверить на своих агентах то, что нам удалось показать в пилотах: больше сделок за то же время, вдвое больше агентов на одного руководителя и клиентов, которые лучше понимают свою страховку», — отметил Дмитрий Чесноков, коммерческий директор Virtu Systems.