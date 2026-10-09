Разделы

Безопасность
|

Softline: Казахстан обязал субъекты критической инфраструктуры постоянно отслеживать киберугрозы: вырастет спрос на SIEM, SOC и аудит

С 1 января 2026 г. объекты критической информационной инфраструктуры Казахстана должны подключать системы сбора журналов событий к национальному координирующему центру. Организациям также потребуется создать собственный центр безопасности или привлечь внешнего провайдера. Для российских поставщиков изменения показывают, какие технологии и услуги будут востребованы на соседнем рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Требования установлены законом Республики Казахстан № 256-VIII «О кибербезопасности». Документ определяет обязанности организаций, отнесенных к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), и распределяет ответственность между государственными органами. Компании, обрабатывающие сведения, охраняемые государством, должны ежегодно проводить аудит кибербезопасности.

Основной объем работ будет связан с постоянным мониторингом. Объектам КИИ потребуется собирать события из информационных систем, подключать журналы к национальному центру и выстраивать реагирование на выявленные угрозы. Для этого могут использоваться системы управления информацией и событиями безопасности (Security Information and Event Management, SIEM) и центры мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC).

Компании без собственной ИБ-команды смогут передавать часть функций поставщикам управляемых услуг безопасности (Managed Security Service Provider, MSSP). Однако внешний подрядчик должен обеспечить совместимость с инфраструктурой заказчика и выполнить требования к передаче данных, аудиту и реагированию.

«Формального подключения источников событий недостаточно. Необходимо определить, какие данные поступают из критических систем, кто анализирует предупреждения и кто отвечает за действия при инциденте. Без согласованной схемы реагирования поток журналов не повышает защищенность организации», – сказал Виктор Гулевич, руководитель направления информационной безопасности управления международного бизнеса ГК Softline.

Для российских поставщиков интерес представляет обязательный и долгосрочный характер спроса. Объектам КИИ потребуется не просто закупить защитные продукты, а внедрить постоянный мониторинг, регулярно проводить аудит и поддерживать систему после запуска. Поэтому наиболее востребованными могут стать комплексные проекты, объединяющие SIEM, SOC, интеграцию, управляемые ИБ-услуги и сопровождение. Преимущество получат поставщики, способные связать технологическую платформу с требованиями регулятора и обеспечить ее работу после внедрения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще