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«Макс» запустил опросы в каналах

Авторы нацмессенджера «Макс» получили возможность создавать опросы в своих каналах. Обновление доступно пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать опросы с мобильной веб-версии приложения. Об этом CNews сообщили представители VK.

В тестировании функциональности приняли участие несколько сотен авторов, в том числе писатель Александр Цыпкин, телеведущие Тутта Ларсен и Марьяна Наумова, блогер Ваша Маруся, медиаменеджер Георгий Лобушкин, репортер Надана Фридрихсон, маркетолог Дмитрий Румянцев и актёр Саша Новиков.

Для создания опроса администратору канала необходимо: нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос»; ввести вопрос и варианты ответов; добавить обложку — по желанию; выбрать один или несколько вариантов ответа и настроить возможность переголосовать; нажать на кнопку «Создать».

Читатели канала смогут проголосовать, ознакомиться с результатами опроса, а также изменить свой ответ — если администратор включил соответствующую настройку. Завершить опрос сможет только его создатель или администратор с соответствующими правами.

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