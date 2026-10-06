«Бюро 1440» представило линейку абонентских терминалов

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») на форуме «Цифровые решения» впервые представила расширенную линейку абонентских терминалов собственной разработки. В экспозиции – премьера серийного устройства, концепта компактного абонентского терминала, а также терминал спутниковой связи для железнодорожного транспорта, которые обеспечат пользователям доступ к сервису спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Серийная модель «1440.Ультра» обеспечит максимальную производительность и скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Терминал может использоваться как стационарно – в промышленности, на удаленных территориях, инфраструктурных объектах и строительных площадках, – так и в движении. Серийная модель сохранила габариты предсерийного образца (600×600 мм), при этом масса снизилась на 30%. Устройство работает в широком диапазоне температур и имеет степень защиты IP67.

В рамках форума «Бюро 1440» впервые представило концепт компактного абонентского терминала – «1440.Мини», находящегося в разработке. Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с. Устройство разрабатывается в качестве переносного средства связи для спасательных бригад и экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев носимого использования. О сроках начала его производства будет объявлено позднее.

Отраслевая часть линейки «Бюро 1440» – железнодорожный терминал «1440.Земля», использующийся для проведения программы тестов на составе РЖД. Устройство создается в соответствии с отраслевыми стандартами и рассчитано на стабильную работу сервиса передачи данных при скорости движения до 400 км/ч. Терминал разработан с учетом требований для всех типов вагонов, чтобы пассажиры поездов дальнего следования, «Ласточек» и «Сапсанов» могли пользоваться онлайн-сервисами на всем маршруте поездки в любой части страны.

«Параллельно с развертыванием спутниковой группировки мы развиваем наземный сегмент и формируем линейку абонентских терминалов для оптимального решения задач клиентов. Масса и габариты, степень защиты от влаги и внешних факторов, комплектация – вариации этих параметров позволят реализовать максимально широкий спектр сценариев для бизнеса и для жизни», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.