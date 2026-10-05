«Логарифмика» запускает открытую бету приложения для организации работы вокруг проектов

ИT-компания «Логарифмика» открывает доступ к публичной бета-версии «Логарифмики» — приложения, которое помогает организовать работу вокруг задач человека, а не отдельных сервисов и инструментов. Продукт нацелен на тех, кто ведет несколько проектов, работает с разными командами или совмещает несколько ролей: проектных менеджеров, фрилансеров, руководителей продуктов и команд. Скачать приложение и начать работу можно бесплатно и без регистрации. Учетная запись понадобится только для синхронизации между устройствами. Об этом CNews сообщили представители компании «Логарифмика».

Какую проблему решает «Логарифмика»

У многозадачного специалиста один проект обычно живет сразу в нескольких местах: в веб-сервисах, документах, локальных и облачных папках, почте и мессенджерах. После созвона, переключения на другие задачи, выходных или отпуска человеку приходится заново открывать нужные окна и вкладки, искать файлы и вспоминать, с кем и где он обсуждал проект. Эта побочная работа не двигает сам проект, но забирает внимание и силы.

Как работает «Логарифмика»

Для каждого проекта, темы или роли можно создать отдельный контекст. В него добавляются нужные веб-страницы, документы, файлы и переписка. Для другого проекта создается соседний контекст со своей рабочей картиной. «Логарифмика» работает поверх существующей операционной системы и не требует отказываться от привычных приложений и сервисов: в контекст попадают конкретные страницы и материалы из тех инструментов, которыми человек уже пользуется.

Приложение работает поверх Windows или macOS и может запускаться в полноэкранном или оконном режиме. Полноэкранный режим скрывает окна, вкладки и уведомления, которые не относятся к текущей задаче. Оконный режим позволяет осваивать новый способ работы постепенно — например, начать с одного небольшого проекта, не перенося сразу все остальное.

«После переключения на другие задачи или после отпуска вы все равно заново открываете для старого проекта окна, файлы и вкладки, вспоминаете, какие люди к нему относились. В «Логарифмике» эту работу тоже нужно сделать — но последний раз. После этого компьютер запомнит ваш проект, а вам остается добавлять новые материалы», — сказал основатель компании и автор идеи продукта Юрий Винокуров.

В первой версии пользователи смогут создавать рабочие контексты, открывать в них веб-страницы, работать с локальными файлами через файловый менеджер и собирать переписку в агрегаторе сообщений. Синхронизации появится в одном из обновлений. В открытой бете могут встречаться ошибки — команда продолжает дорабатывать продукт с учетом обратной связи пользователей.

Идея «Логарифмики» выросла из проработки идеи веб-ориентированной операционной системы. Во время пользовательских интервью команда увидела более близкую и повседневную проблему: люди тонут в потоке вкладок, сервисов, сообщений и файлов, а каждый инструмент хранит только свою часть рабочего контекста. Поэтому было решено создать продукт, который решает эту проблему - приложение-оболочку, которое работает поверх уже привычной системы.

Что дальше

В первую публичную бету не войдут ИИ-функции, синхронизация и поддержка нативных приложений внутри «Логарифмики». Основатель «Логарифмики» Юрий Винокуров финансирует разработку из собственных средств. На настоящий момент затраты составляют 50 млн руб. В планах компании привлечь дополнительные инвестиции для развития продукта и выхода на корпоративный рынок, где приложение можно будет внедрять в работу команд.

В дальнейшем «Логарифмика» должна стать местом, где рабочий контекст проекта хранится под контролем пользователя, а внешняя ИИ-модель получает только ту часть информации, которая нужна для конкретного запроса. Такой подход не привязывает человека к одному ИИ-сервису и позволяет сохранять накопленную историю работы при смене модели.