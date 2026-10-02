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Три четверти россиян готовы переехать в другой регион ради повышения на работе

Каждый пятый (22%) не раздумывая согласится покинуть родной город ради карьеры, свыше половины (55%) россиян пойдут на переезд только если предполагается значительный карьерный «апгрейд», а 3% хоть готовы сменить место жительства, но крайне неохотно. При этом каждый шестой приложит все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры, а еще 4% и вовсе – уволятся с работы после таких предложений от начальства. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группы «Ренессанс Страхование» по результатам опроса работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проведен в сентябре 2026 г. методом онлайн-анкетирования среди 5465 россиян из городов-миллионников.

Главным фактором, который мог бы стать причиной решения о переезде, оказалось повышение зарплаты. Его выбрало подавляющее большинство (86%) респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (53%), возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения (49%), более дешевое жилье (43%) и приятный климат (40%).

Сильнее всего стремятся к переезду зумеры – свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий (28%). Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет – 22%.

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«Внутренняя релокация сотрудников влияет на параметры корпоративного ДМС. При переезде важно оперативно проверить доступность клиник в новом регионе, маршрутизацию пациентов, состав сервисов для членов семьи. Работодатель рассчитывает, что сотрудник после переезда сохранит привычный уровень медицинской поддержки. Для нас такая перенастройка не требует сложных процедур. Мы работаем с клиниками во всех регионах, поэтому можем оперативно перевыпустить полис под новый город и организовать обслуживание. Если информация о релокации поступает уже после переезда, помощь можно немедленно оказать по гарантийному письму», – сказала управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Участники опроса также назвали причины, которые сильнее всего удерживают их от переезда в другой город или регион. Две трети опрошенных сообщили, что этот шаг им мешает совершить наличие собственного жилья, к которому они привязаны, а свыше четверти не хотят покидать привычную для них городскую инфраструктуру – привычные для детей школы, знакомые больницы и другие учреждения. Еще четверть (25%) не желают менять знакомый круг общения и терять социальные связи, 12% опасаются потерять текущий уровень заработка, а 11% не видят в переезде смысле, так как работают удаленно.

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