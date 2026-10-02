Минцифры: «Госуслуги Моя школа» пользуются 16 млн человек

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 млн человек, ежедневная аудитория достигает 3 млн. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне. Мини-версия встроена в мессенджер «Макс». Расписание, оценки и домашние задания доступны и через «Алису» — достаточно сказать: «Алиса, запусти навык “Госуслуги Моя школа”».

Основные функции

Планирование. К школьному расписанию можно добавить занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела. Для важных задач доступны семейные чек-листы.

Домашние задания. В приложении можно посмотреть задания, открыть материалы из цифровой библиотеки и отметить выполненное.

Успеваемость. Родители видят оценки, пропуски и опоздания ребенка, а также получают отчеты об изменении среднего балла и причинах отсутствия.

Безопасность. С согласия ребенка родитель может посмотреть его местоположение на карте.

Похвала. Родители могут поддержать ребенка и отметить его успехи даже на расстоянии.

Благодарность учителю. Школьники могут описать своего преподавателя, а тот получит открытку к профессиональному празднику.

Уникальные функции в 20 пилотных регионах

Приложение для учителей — для выставления оценок, выдачи домашних заданий и контроля их выполнения.

Конструктор уроков — для создания интерактивных видео, презентаций и авторских курсов.

Цифровое портфолио — для подготовки документов к аттестации.

Приложение для студентов колледжей — с расписанием, оценками, сведениями о промежуточной аттестации и электронной зачетной книжкой.

Все данные защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребенка.