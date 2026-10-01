«Циан» запустил сравнение жилых комплексов — с таблицей ключевых параметров и выводами от нейросети

«Циан», цифровая платформа сделок с недвижимостью, запустил возможность сравнения жилых комплексов. В одном сравнении можно анализировать до 10 ЖК по 15 ключевым параметрам, далее ИИ предлагает вывод по каждому комплексу. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Исследование «Циана» показало, что сравнение ЖК — обязательный этап пути покупателя: 96% респондентов заявили, что испытывают потребность сравнивать комплексы между собой. 79,4% опрошенных сначала просматривают все доступные комплексы, отбирают подходящие и затем сравнивают именно их. При этом 61,2% прицельно выбирают между 3-4 ЖК. В опросе приняли участие более 1,18 тыс. потенциальных покупателей первичной недвижимости на территории России.

Учитывая, что большинство покупателей сравнивают ЖК перед принятием решения, «Циан» разработал сервис, который автоматизирует этот процесс. Чтобы добавить жилой комплекс в сравнение, достаточно авторизоваться на платформе, нажать «плюс» в выдаче ЖК или в открытой карточке. Далее в приложении и мобильной версии сайта результат открывается в «Избранном», на десктопе — в разделе «Сравнение».

Таблица сравнения ЖК собрана по приоритетам аудитории — от самого частого запроса к более специфичным и включает 15 параметров, в том числе: динамика цены и темпы продаж, метраж, сроки сдачи объекта, застройщик (сколько лет на рынке, сколько домов сдал, как идут продажи), инфраструктура, характеристики квартир, транспортная доступность, акции и скидки.

Под таблицей пользователь получает итоги сравнения от ИИ. Модель разбирает описание каждого комплекса и подсказывает, на что стоит обратить внимание при выборе, например, близость к центру или уединенность локации, благоустройство территории, вид из окна. Это помогает быстро разобраться, чем комплексы отличаются друг от друга.

«Мы увидели, что при выборе новостройки люди в любом случае сравнивают ЖК, даже если изначально ищут конкретную квартиру или застройщика. Причем делают это самыми разными способами: сохраняют множество вкладок в браузере, делают скриншоты понравившихся объявлений, создают сравнительные таблицы в Excel, записывают плюсы и минусы в заметках телефона или на бумаге. Новый сервис объединяет этот процесс в одном месте, помогая быстрее и проще сравнивать варианты и принимать решение», — Дарина Осмоловская, директор по продукту «Циана».