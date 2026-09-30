«Авито Работа»: спрос на лесорубов за год вырос на 23%

Средние зарплатные предложения в лесной и деревообрабатывающей промышленности выросли на 9% год к году и достигли 79,99 тыс. руб/мес за январь–август 2026 г., по данным аналитиков платформы «Авито Работа». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самые высокие зарплатные предложения среди специалистов в отрасли — у лесорубов: в среднем им предлагали 97,38 тыс. руб/мес, это на 4% выше, чем годом ранее. Спрос на специалистов вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесорубы остаются одной из наиболее востребованных рабочих специальностей в отрасли — рост отмечается сразу в нескольких регионах с развитой лесозаготовкой. Наибольший рост зафиксирован в Кировской области: количество вакансий для лесорубов увеличилось на 62%, а средние зарплатные предложения составили 75 тыс. руб/мес. В Свердловской области спрос вырос на 61% — специалистам здесь в среднем предлагали 100 тыс. руб/мес. В Красноярском крае число вакансий увеличилось на 44%, а средние зарплатные предложения достигли 90 тыс. руб/мес. В этих регионах рост спроса опережает средний показатель по стране, поскольку в них сосредоточены крупные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, которые активно наращивают объёмы производства.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений — мебельщики: среднее зарплатное предложение для них составляет 90,67 тыс. руб/мес, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Они изготавливают мебель и отдельные элементы из древесины, работают с различными материалами, инструментами и оборудованием. Столярам в среднем предлагают 90,03 тыс. руб/мес — это на 9% больше, чем годом ранее. Специалисты этой профессии занимаются обработкой древесины, изготовлением и сборкой деревянных изделий и конструкций.

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность включает несколько последовательных этапов — от заготовки древесины до ее переработки и производства готовой продукции. Для предприятий важно обеспечивать каждый из них квалифицированными кадрами, поэтому спрос на специалистов формируется в разных регионах с развитой лесной отраслью. Работодатели уделяют особое внимание практическому опыту и профильным навыкам сотрудников, что отражается и на уровне предложений», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».