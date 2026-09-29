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«РТК-Сервис» обновил архитектуру качества связи на сетях «Ростелекома»

Системный интегратор «РТК-Сервис» по заказу федерального оператора связи разработал новые высокоуровневые архитектурные решения для повышения качества обслуживания. Предложенные дизайны охватывают все ключевые типы маршрутизаторов и задают единые стандарты QoS на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В связи с переходом «Ростелекома» на обновленную сервисную модель QoS (Quality of Service), использующую восемь очередей (8 Forwarding Class) для пропуска трафика, «РТК-Сервис» разработал новые высокоуровневые дизайны (HLD) для ключевых типов сетевого оборудования.

В условиях непрерывного роста абонентской базы и кратного увеличения объема передаваемых данных операторы связи сталкиваются с необходимостью эффективного управления сетевыми ресурсами. Современный трафик, включающий потоковое видео, голосовые сервисы, видеозвонки, системы видеонаблюдения и социально значимые ресурсы, создает значительную нагрузку на транспортные сети. Возможности оперативного наращивания пропускной способности каналов связи зачастую ограничены, что делает приоритетной задачу повышения качества обслуживания на основе технологических решений QoS.

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Внедрение обновленной сервисной модели QoS — необходимый шаг для повышения надежности и управляемости нашей сети. В условиях непрерывного роста трафика для нас критически важно иметь партнера с глубокой инженерной экспертизой и компетенциями для работы на любом оборудовании. Команда «РТК-Сервис» в очередной раз продемонстрировала такой подход, предложив решения, которые не только отвечают нашим текущим задачам, но и закладывают прочную архитектурную основу на перспективу».

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис»: «Новая модель QoS на базе восьми очередей обеспечивает более предсказуемое качество обслуживания и масштабируемость услуг, что является критическим фактором для роста цифровой инфраструктуры наших клиентов. Дизайны, разработанные нашими инженерами, позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, сохраняя высокую надежность и прозрачность процессов. Они не только учитывают архитектурные особенности используемых платформ, но и задают стандарты для организации качества обслуживания на ближайшие годы».

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