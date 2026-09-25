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СПбПУ и VK Tech будут вместе разрабатывать ИИ-решения для науки и образования и готовить ИТ-специалистов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют проводить совместные исследования и разрабатывать цифровые решения для науки и высшего образования. Для повседневной работы студентов и сотрудников университет также выбрал облачную версию VK WorkSpace от VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK.

СПбПУ и VK Tech планируют объединить научные компетенции университета с опытом компании в разработке и внедрении цифровых решений. Сотрудничество будет касаться исследований и разработок в области искусственного интеллекта, анализа данных, высокопроизводительных и облачных вычислений, информационной безопасности.

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«Сотрудничество с VK Tech позволит нам связать научную и образовательную работу с задачами технологической компании. Мы планируем развивать совместные исследования и дать студентам возможность получить опыт решения актуальных задач. Для повседневной работы университета мы также выбрали Почту и Диск VK WorkSpace», — сказал проректор по информационным технологиям и цифровой трансформации СПбПУ Андрей Лямин.

«Мы с СПбПУ планируем обмениваться опытом цифровизации науки и высшего образования, совместно участвовать в разработке цифровых платформ и стандартов для научно-образовательной деятельности. Отдельное направление — образовательные программы, стажировки и научно-практические мероприятия: студенты получат практику на реальных задачах, а мы — обратную связь от тех, кто будет строить российские ИТ-системы», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

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