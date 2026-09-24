Отложен иск «Софтлайна» к АСВ о взыскании убытков на 5,4 миллиарда

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Софтлайна» к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков на сумму 5,4 млрд руб. Весной 2026 г. в рамках банкротства компании «Интеграция» был наложен арест на акции «Софтлайна» и ряда компаний группы. Впоследствии арест был снят, но из-за этого не состоялось IPO (первичное размещение акций) подконтрольной «Софтлайну» компании «Фабрика ПО» (FabricaOne.AI), в связи с чем «Софтлайн» потребовал компенсации убытков.

В ходе рассмотрения иска «Софтлайн» ходатайствовал о приостановлении рассмотрения дела до завершения разбирательств по привлечению к субсидиарной ответственности лиц, связанных с «Интеграцией». Банкротство «Интеграции» было инициировано Роскомснаббанком из Республики Башкортостан, который сам признан банкротом и находится под управлением АСВ. «Интеграция» косвенным образом была связана с группой компаний «АйТи» («Аплана»), часть активов которой была приобретена «Софтлайном». Это и послужило причиной наложения ареста на акции «Софтлайна».



Представитель АСВ возражал против переноса рассмотрения иска, так как, по его мнению, решение суда по делу о задолженности «Софтлайна» перед конкурсной массой «Интеграции» не влияет на исход данного процесса. Также ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица заявила компания «Инвестпроекты» — компания группы «Софтлайн», являющаяся владельцем её акций. Представитель АСВ также возражал против удовлетворения данного ходатайства, так как АСВ не оспаривал право собственности «Инвестпроекты» на акции «Софтлайна». В итоге суд согласился отложить слушания и привлёк «Инвестпроекты» в качестве третьего лица.

«Ходатайство о приостановлении производства по делу заявлено в связи с необходимостью дождаться рассмотрения в деле о банкротстве обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ООО „Интеграция“, поскольку результаты этого спора имеют значение для оценки обстоятельств, связанных с причинением убытков», — заявили CNews в пресс-службе «Софтлайна». «„Инвестпроекты“ является одной из организаций группы „Софтлайн“, понёсшей убытки от неправомерных обеспечительных мер адвокатской коллегии „Асгард“».

Компания рассчитывает на объективное рассмотрение заявленных требований в установленном законом порядке, добавили в компании.