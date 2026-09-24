Разделы

Госрегулирование Законодательство Инвестиции и M&A
|

Отложен иск «Софтлайна» к АСВ о взыскании убытков на 5,4 миллиарда

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Софтлайна» к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков на сумму 5,4 млрд руб. Весной 2026 г. в рамках банкротства компании «Интеграция» был наложен арест на акции «Софтлайна» и ряда компаний группы. Впоследствии арест был снят, но из-за этого не состоялось IPO (первичное размещение акций) подконтрольной «Софтлайну» компании «Фабрика ПО» (FabricaOne.AI), в связи с чем «Софтлайн» потребовал компенсации убытков.

В ходе рассмотрения иска «Софтлайн» ходатайствовал о приостановлении рассмотрения дела до завершения разбирательств по привлечению к субсидиарной ответственности лиц, связанных с «Интеграцией». Банкротство «Интеграции» было инициировано Роскомснаббанком из Республики Башкортостан, который сам признан банкротом и находится под управлением АСВ. «Интеграция» косвенным образом была связана с группой компаний «АйТи» («Аплана»), часть активов которой была приобретена «Софтлайном». Это и послужило причиной наложения ареста на акции «Софтлайна».

Представитель АСВ возражал против переноса рассмотрения иска, так как, по его мнению, решение суда по делу о задолженности «Софтлайна» перед конкурсной массой «Интеграции» не влияет на исход данного процесса. Также ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица заявила компания «Инвестпроекты» — компания группы «Софтлайн», являющаяся владельцем её акций. Представитель АСВ также возражал против удовлетворения данного ходатайства, так как АСВ не оспаривал право собственности «Инвестпроекты» на акции «Софтлайна». В итоге суд согласился отложить слушания и привлёк «Инвестпроекты» в качестве третьего лица.

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил
Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

«Ходатайство о приостановлении производства по делу заявлено в связи с необходимостью дождаться рассмотрения в деле о банкротстве обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ООО „Интеграция“, поскольку результаты этого спора имеют значение для оценки обстоятельств, связанных с причинением убытков», — заявили CNews в пресс-службе «Софтлайна». «„Инвестпроекты“ является одной из организаций группы „Софтлайн“, понёсшей убытки от неправомерных обеспечительных мер адвокатской коллегии „Асгард“».

Компания рассчитывает на объективное рассмотрение заявленных требований в установленном законом порядке, добавили в компании.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

«Яндекс» сделал огромную инвестицию в ИТ-решение для борьбы с опасными проявлениями ИИ

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще