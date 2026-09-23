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Ставрополье в топе по числу заблокированных летом нежелательных вызовов

МТС проанализировала работу цифрового барьера от нежелательных звонков «Защитник» в Ставропольском крае. Только за лето 2026 г. в регионе было заблокировано более 12 млн подозрительных и назойливых входящих. С таким результатом край занял десятое место по числу заблокированных нежелательных звонков в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Ставрополье летом 2026 г. изменился топ схем мошеннических звонков. Если в первом полугодии 2026 г. самыми популярными схемами обмана жителей региона были звонки от лица операторов связи и органов власти, то летом 2026 г. самым распространенным стал обман под прикрытием рекламных обзвонов. На эту схему пришлось почти 13% всех мошеннических звонков. С пятой строчки на вторую поднялась схема со звонками от лица почты или маркетплейсов. Такая схема обмана не отстает от первой строки и набрала 12%. На третьем месте – с девятью процентами звонки от лица госорганов, которые потеряли всего лишь одну позицию и продолжают оставаться распространенной схемой обмана ставропольцев.

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Самым спокойным месяцем у ставропольцев был июнь 2026 г. Наиболее назойливыми спамеры и мошенники были в августе 2026 г. За последний месяц лета 2026 г. мошенники пытались позвонить ставропольцам в три раза чаще, чем в его начале.

«Настоящие рекламные звонки с предложениями товаров и услуг на Ставрополье также распространены и мошенники успешно мимикрируют под них в периоды повышенной информационной нагрузки – во время распродаж, отпусков или подготовки к школе. Представьте, сначала вам звонят несколько магазинов с рекламными предложениями, а потом мошенник под таким же предлогом и, когда внимание уже рассеяно, высок риск клюнуть на удочку обманщика. Поэтому в такие насыщенные событиями моменты особенно важно использовать цифровой барьер, антивирусы и находиться в тесном контакте с родными для взаимной поддержки», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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