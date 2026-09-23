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РТК-ЦОД запустил программу комплексной модернизации дата-центров без влияния на SLA клиентов

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запустил комплексную модернизацию инженерной инфраструктуры своей сети дата-центров. Работы будут выполняться по принципу «горячей замены» (hot-swap), что позволит обновлять оборудование и системы без снижения качества предоставления услуг и влияния на SLA (соглашение об уровне обслуживания) клиентов. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Программа модернизации рассчитана на период с 2026 по 2029 гг. и охватывает ключевые компоненты инженерной инфраструктуры дата-центров компании. Только в течение полугода на площадках будет произведена замена более ста внешних конденсаторных блоков, а также чиллеров и источников бесперебойного питания. Это поможет исключить риски аварий на инженерной инфраструктуре ЦОДов, в том числе, в самое сложное для всех дата-центров время года – жаркое лето. Новое климатическое оборудование снимет избыточную нагрузку с действующих групп холодильных машин.

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Разработанная техническими специалистами РТК-ЦОД методика проведения модернизации предполагает замену критически важных узлов без влияния на температурный режим и электропитание в машинных залах. Для этого предусмотрен ряд решений, обеспечивающих сохранение проектного резервирования систем на протяжении всего цикла работ. Такой подход позволит провести модернизацию бесшовно и без снижения параметров доступности клиентских сервисов.

«Услугами РТК-ЦОД пользуются более 3 тыс. клиентов как в государственном, так и бизнес-секторе, поэтому для поддержания высокого уровня доступности мы должны постоянно развивать инфраструктуру, и эту программу рассматриваем как стратегическую инвестицию в ее надежность. Обновление систем холодоснабжения и бесперебойного питания создает дополнительный запас прочности, который позволяет нам гарантировать стопроцентную отказоустойчивость даже при пиковых нагрузках. Благодаря накопленной экспертизе и отработанным процедурам мы можем проводить модернизацию без остановки сервисов — фактически меняя ключевые узлы «на ходу», не оказывая влияния на операционную деятельность клиентов и не ставя под угрозу выполнение обязательств по SLA», – сказал Константин Степанов, директор по развитию и эксплуатации ЦОД РТК-ЦОД.

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