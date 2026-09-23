Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Перед холодами россияне стали на 37% чаще искать услуги по ремонту и обслуживанию батарей

К концу лета россияне активнее занялись подготовкой жилья к осеннему сезону. По данным «Авито Услуг», в августе вырос интерес к работам с отоплением, окнами и утеплением, а также к уборке квартир. Наиболее заметная динамика зафиксирована в услугах по обслуживанию систем отопления, спрос на промывку труб и радиаторов увеличился на 37% по сравнению с июлем. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подготовить отопление к холодам

В последний месяц лета заметно вырос интерес к работам, связанным с подготовкой отопительных систем. Спрос на гидроиспытания труб в августе увеличился на 15% по сравнению с июлем, а монтаж систем отопления и ремонт радиаторов стали искать на 14% чаще. Одновременно сохранялся интерес к ремонту жилья в целом. Спрос на услуги по ремонту и отделке в августе вырос на 5% за месяц.

Проверить окна и балконы

Еще одно направление, где к концу лета выросла активность – работы с окнами и балконами. Спрос на герметизацию окон увеличился на 22%, на остекление балконов и лоджий – на 11%, на монтаж окон – на 10%.

Также россияне чаще интересовались работами, которые помогают подготовить квартиры к холодному и влажному сезону. Спрос на гидроизоляцию балконов и лоджий вырос на 6%, а на ремонт электрических обогревателей – на 8%.

«К концу лета в структуре спроса заметнее становятся работы, которые стараются завершить до наступления холодов: обслуживание отопления, работы с окнами, балконами и утеплением жилья. По сравнению с прошлым годом спрос на ремонтные услуги увеличился на 24%, на бытовые – на 25%. Такая динамика отражает не только рост сезонного интереса, но и более глобальный тренд – переход от сценария «сделаю сам» к более частому делегированию домашних задач специалистам», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Привести квартиру в порядок после лета

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

Параллельно в августе вырос спрос на услуги по уборке жилья — на 9% по сравнению с июлем. Генеральную уборку стали искать на 13% чаще, поддерживающую — на 7%. Увеличился и интерес к химчистке предметов интерьера. Спрос на химчистку мягкой мебели вырос на 17% за месяц, на химчистку ковров — на 14%.

Таким образом, августовская динамика охватывает сразу несколько типов домашних работ — от подготовки инженерных систем и окон к холодам до уборки и приведения квартиры в порядок после летнего сезона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще