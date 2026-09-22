5 треков и 5 форматов киберучений на ежегодной ИБ-конференции Ampire 360°

14 октября в Конгресс-центре МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве пройдет III ежегодная конференция по информационной безопасности Ampire 360° — Полигон кибербезопасности, организаторами которого выступают компания «Перспективный мониторинг» и ГК «ИнфоТеКС». Цель конференции — объединить разные кластеры знаний и навыков в сфере информационной безопасности и создать пространство для обмена опытом и практических тренировок на киберполигоне Ampire.

Пять треков деловой программы конференции концентрируются на актуальных задачах ИБ: исследование киберугроз и инфраструктуры злоумышленников, тестирование защищенности, обнаружение и расследование инцидентов, развитие навыков противодействия атакам, а также сокращение кадрового дефицита и усиление подготовки специалистов по информационной безопасности. Также внимание будет уделено влиянию искусственного интеллекта на ИБ и тому, как новые технологии уже меняют инструменты атакующих и защитников.

Отдельная часть программы — практические активности на киберполигоне Ampire. На киберучениях участники в очном формате смогут оценить свою готовность к реальным инцидентам, отработать процессы обнаружения, реагирования и взаимодействия в команде, а также обмен сведениями между субъектами ГосСОПКА. Также на полигоне конференции пройдут киберучения Red Team по отработке навыков исследования защищенности, мастер-класс по разработке уязвимых узлов для Ampire, live-сражение ИИ-атакующего и системы AML Web Protection, которая будет защищать уязвимый веб-ресурс.

На площадке конференции состоится финал крупных студенческих соревнований на киберполигоне Ampire Trophy 2026. В отборочном туре участвовало 30 команд, три команды-финалиста встретятся на площадке конференции, чтобы определить лучшую.

Участие в конференции бесплатное. Также на CNews будет вестись онлайн-трансляция основной программы конференции. Записи выступлений в других залах конференции будут доступны всем зарегистрировавшимся участникам.

Выбирайте комфортный вариант участия и присоединяйтесь к Ampire 360°.

Сайт конференции.