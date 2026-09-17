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Компания Teamgroup представляет новую карту памяти ACE 8K MicroSDXC

Компания Teamgroup, мировой бренд в сфере памяти, следуя тенденциям развития мобильной видеосъемки, официально представляет карту памяти Teamgroup ACE 8K MicroSDXC. Она предназначена для камер Insta360, устройств DJI, дронов и другой съемочной техники нового поколения и обеспечивает стабильную запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Карта подходит для панорамной съемки 360°, экшн-съемки и съемки с рук. Высокая скорость передачи данных и стабильная запись позволяют авторам без проблем запечатлевать яркие моменты, предлагая более надежное и эффективное решение для хранения данных при создании мобильного видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Карта памяти ACE 8K MicroSDXC поддерживает класс производительности приложений A2, а также скоростные классы U3 и V30 для видеозаписи. При использовании с профессиональным кардридером скорость чтения достигает 160 Мбайт/с, а скорость записи — 110 Мбайт/с. Карта предлагается в вариантах емкостью до 1 Тбайт и обеспечивает достаточный объем памяти для записи видео высокого разрешения, длительной непрерывной съемки, а также хранения и передачи больших объемов материалов в различных сценариях создания контента. От повседневной съемки и динамичной съемки на открытом воздухе до профессиональной панорамной съемки 360° — карта памяти ACE 8K MicroSDXC позволяет точно запечатлевать яркие мгновения, помогая авторам уверенно фиксировать каждый ключевой момент.

Teamgroup использует экологичные чернила и технологии печати при нанесении изображения на карту памяти ACE 8K MicroSDXC, одновременно повышая узнаваемость продукта и воплощая принципы экологической ответственности. Кроме того, карта памяти ACE 8K MicroSDXC прошла испытания во внутренней лаборатории Teamgroup, подтвердившие ее водостойкость, ударопрочность, устойчивость к рентгеновскому излучению, статическому электричеству, высоким и низким температурам. На продукт предоставляется пожизненная гарантия.


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