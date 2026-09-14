Treolan стала авторизованным дистрибьютором 3D-оборудования Bambu Lab

Компания Treolan объявила о начале стратегического сотрудничества с Bambu Lab, компанией в сфере аддитивных технологий.

Bambu Lab — технологическая компания из Шэньчжэня (Китай), основанная в 2020 г. С самого старта бренд сделал ставку на глубокую инженерную проработку и автоматизацию: этот принцип реализован как в конструкции устройств, так и в экосистеме вокруг них. Компания быстро завоевала признание как производитель «умных» 3D-принтеров, где удобство и минимизация ручного вмешательства сочетаются с высоким качеством печати.

Ключевая технология Bambu Lab — автоматическая система подачи материалов (AMS), которая позволяет работать сразу с несколькими типами филаментов, автоматически менять материал, отслеживать остаток и минимизировать ручной контроль. В связке с AMS компания выпускает совместимые расходные материалы и филаменты, рассчитанные на стабильную работу в автоматизированном цикле.

Оборудование поддерживает технологию Plug-and-Play и полностью готово к работе без сложной ручной настройки. Оно печатает в 3–5 раз быстрее классических аналогов, а встроенный искусственный интеллект и компьютерное зрение обеспечивают контроль процессов, на лету распознавая дефекты и минимизируя брак.

Благодаря подписанию дистрибьюторского контракта партнерам Treolan становится доступен полный ассортимент производителя: от настольных 3D-принтеров и мультиматериальных систем AMS до оригинальных компонентов и расходных материалов. Линейка продуктов Bambu Lab оптимально закрывает задачи ключевых B2B-сегментов: от решения бытовых и прикладных задач — хобби, экспресс-прототипирования до внедрения интерактивного обучения в образовании (школы, вузы), а также построения интегрированных производственных решений на предприятиях, в конструкторских бюро и дизайн-студиях.

Роман Галухин, директор департамента продакт-маркетинга Treolan, сказал: «Официальный контракт с Bambu Lab — это подтверждение высокой экспертизы нашей компании и важный этап в развитии рынка 3D-печати. Продукция бренда обладает высоким спросом, и статус дистрибьютора позволяет нам транслировать все преимущества производителя напрямую нашим партнерам».

В Bambu Lab отметили, что сотрудничество с Treolan дает уверенность в том, что продукт компании будет представлен на рынке профессионально и ответственно. Treolan, будучи одним из самых известных дистрибьюторов в России, располагает высококвалифицированной и опытной командой. В Bambu Lab также добавили, что доверяют Treolan, видят большой потенциал для совместного развития бренда в России и убеждены, что поставщик сможет обеспечить российским пользователям лучший опыт 3D-печати.