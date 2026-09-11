«Битрикс24» запускает MCP-сервер для настройки бизнес-процессов

«Битрикс24» представил MCP-сервер Bizproc — инструмент для проектирования и сборки бизнес-процессов и цифровых рабочих мест на базе смарт-процессов «Битрикс24». Пользователь описывает нужный процесс словами в чате с ИИ-агентом, а поля, стадии, роботов и бизнес-процессы создавать вручную не нужно. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

MCP-сервер Bizproc убирает ручную автоматизацию. Процесс описывается словами в чате, а сервис сам собирает воронки, стадии, поля и роботов, проверяет на ошибки и отдает готовую ссылку на архив цифрового рабочего места. За минуты разворачиваются онбординг новичка, согласование заявок, выдача доступов, контроль испытательного срока. Сервис считывает реальные стадии существующего процесса, достраивает автоматизацию точно по ним и проверяет результат — автоматизация запускается быстрее и без ошибок ручной настройки.

Сервис собирает конфигурацию и проверяет на наличие ошибок. Файл импортируется в «Битрикс24», и процесс появляется целиком.

Поддерживаются два режима. Классический бизнес-процесс в формате .bpt. Пошаговый сценарий с задачами, согласованиями, условиями и ветками, уведомлениями, сменой статусов и изменением полей. Роботы на стадиях смарт-процесса: действия срабатывают, когда карточка входит в стадию, — поставить задачу, написать в таймлайн, сменить стадию или воронку, создать связанный элемент, придержать процесс до закрытия задачи.

С помощью вебхука сервис считает существующий смарт-процесс с портала и достроит автоматизацию на реальных стадиях, а также проверит результат после импорта. На выходе пользователь получит подготовленный файл для бизнес-процесса или ZIP-архив со смарт-процессом, полями, воронками и роботами. Его остается импортировать и донастроить под себя.

Первый результат работы инструмента — ЦРМ «Онбординг». Она ведет новичка по всем этапам адаптации: прозрачная воронка от оффера до конца испытательного срока, автозадачи HR, руководителю и наставнику на нужных стадиях, чек-листы по документам, доступам и оборудованию, а также общая картина по всем новичкам — видно, где возникают задержки.