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Коммерческим директором DIS Group назначен Кирилл Вихровский

Компания DIS Group, представитель российского рынка решений в сфере управления данными, объявила о назначении Кирилла Вихровского на должность коммерческого директора.

Кирилл Вихровский имеет значительный опыт работы в топ-менеджменте лидирующих компаний в сферах ИТ, ИБ, телекоммуникаций, в том числе по масштабированию и созданию новых направлений бизнеса, реализации стратегий роста экосистем «Сбера», МТС, ГК «Астра».

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«Спрос на российские решения в сфере управления данными переживает новый этап развития после нескольких лет первичного импортозамещения западных решений. Управление данными все чаще попадает в зону интересов бизнес-подразделений, которые хотят по максимуму задействовать преимущества ИИ-технологий и обработки данных в режиме времени, близком к реальному. Это требует новых компетенций, комплексных подходов к организации продаж и взаимодействию с партнерами DIS Group, и мы уверены, что с приходом Кирилла Вихровского наши цели будут достигнуты», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

«Для меня большая честь присоединиться к команде, которая является признанным лидером и которой доверяют сотни крупнейших компаний. Это – высокая планка, которая в условиях роста объемов и значимости данных, появления новых технологий и вызовов требует не только технологического лидерства, но и глубокого понимания перспективных клиентских потребностей и способности создавать измеримую бизнес-ценность. Мы сфокусируемся на усилении экосистемы партнеров и создании передовых решений по управлению данными, которые станут основой устойчивого роста бизнеса наших клиентов», — сказал Кирилл Вихровский, коммерческий директор DIS Group, комментируя свое назначение.

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