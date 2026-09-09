Летом жители Чувашии в пять раз чаще использовали видеоэффекты на онлайн-встречах

ПАО «МТС» с помощью платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Чувашии летом 2026 г.. С июня по август чебоксарцы провели на 18% больше онлайн-встреч, чем в прошлом сезоне. При этом частота использования видеоэффектов во время совещаний выросла почти пятикратно год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жители Чувашии на онлайн-встречах использовали такие цифровые видеоэффекты, как замена и размытие фона, маски и аватары, цветокоррекция и умный зум. Также для повышения эффективности встреч жители региона в 2,5 раза чаще использовали ИИ-функции. Наибольший прирост продемонстрировал ИИ-ассистент, который помогал анализировать обсуждения и подводить итоги встреч. Кроме этого, пользователи платформы применяли саммаризацию, которая автоматически генерирует краткое содержание мероприятия после его окончания.

Активнее всего цифровыми решениями пользовались компании в области ИТ и телекоммуникаций, образовательные организации и промышленные предприятия.

«Компании Чувашии все активнее выбирает российские сервисы для общения и работы. И это понятно: организации хотят работать быстрее и эффективнее. Сейчас в этом заметно помогает искусственный интеллект: он сам подготовит итоги встреч и выделит главное в чатах, освобождая время для действительно важных задач. Благодаря платформе «МТС Линк» вы получаете не только мощный инструмент для командной работы, но и полную уверенность в безопасности ваших данных», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.