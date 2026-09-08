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«Авито Работа» назвала самые востребованные профессии — спрос на вязальщиков за год вырос в два раза

Летом 2026 г. работодатели стали в два раза (+105%) чаще размещать вакансии для вязальщиков по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эти специалисты работают с промышленным оборудованием, которое используют для изготовления трикотажного полотна и других текстильных изделий. Средние зарплатные предложения для вязальщиков достигли 85 тыс. руб/мес. Такие данные получили аналитики «Авито Работы», сравнив число новых вакансий на платформе летом 2025 и 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также в два раза (+102%) выросло число вакансий для распиловщиков. Средние зарплатные предложения для них составили 91,77 тыс. руб/мес. Специалисты выполняют распил древесины, плитных материалов и других заготовок по заданным размерам. Они нужны на мебельных производствах, деревообрабатывающих предприятиях и строительных производствах.

Более чем в полтора раза (+58%) за год этим летом вырос спрос на инженеров производственно-технического отдела (ПТО), которым предлагали порядка 101,96 тыс. ру/мес. Эти специалисты обеспечивают техническую сторону строительных и производственных проектов — они следят за тем, чтобы работы выполнялись по проекту, с нужными материалами, объемами и сроками. В первую очередь инженеры ПТО востребованы в строительстве — особенно в крупных инфраструктурных, промышленных и жилищных проектах. Также они нужны в дорожном строительстве, энергетике, нефтегазовой отрасли и на производственных объектах.

Средние зарплатные предложения рассчитаны на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на «Авито Работе». Для расчета усредняются значения нижней и верхней границ вилок. Показатель может отличаться от фактического дохода специалиста с учетом премий, бонусов и других выплат.

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Сами соискатели эти летом стали чаще откликаться на вакансии автожестянщиков (+113%), лесорубов (+100%), сборщиков мебели (+92%), сельскохозяйственных рабочих (+85%) и инженеров-технологов (+73%).

«Рост спроса на отдельные профессии отражает изменения, которые происходят в разных сферах экономики. Почти в 2,4 раза (+134%) за год выросло число вакансий в производстве электроники и бытовой техники — на фоне развития отечественного производства. На 25% увеличился спрос в транспортном машиностроении, где потребность в персонале поддерживают инфраструктурные проекты. На 13% за год вырос спрос на специалистов в энергетике. Все это повышает потребность бизнеса в специалистах, которые могут производить, ремонтировать и обслуживать технику и инфраструктуру», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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