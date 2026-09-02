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Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» обновил ИИ-агента: визуальные правки дашбордов без доступа к данным

«Диасофт» представил обновленные возможности ИИ-агента платформы Digital Q.Sensor BI: теперь он может вносить правки в готовый дашборд, ориентируясь в том числе на его визуальное отображение. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Digital Q.Sensor BI – это платформа визуализации корпоративных данных, которая с помощью ИИ-агента или no-code редактора позволяет создавать дашборды для руководителей без программирования. Платформа входит в экосистему разработки Digital Q.

ИИ-агент Digital Q.Sensor BI строит дашборды по текстовому запросу пользователя: формирует нужные выборки данных, подбирает визуализацию и стоит графики. В платформе появилась возможность донастраивать уже готовый дашборд тем же способом, но по-другому: пользователь описывает желаемое изменение обычным языком – например, добавить подписи значений на диаграмме, – а ИИ-агент вносит правку, ориентируясь на визуальное представление дашборда, то есть на то, как он выглядит на экране.

При этом доступ к самим данным у ИИ-агента отсутствует на этом этапе работы. При построении выборок он оперирует только структурой базы данных, названиями таблиц и столбцов, а не содержащейся в них информацией. При визуальной доработке дашборда ИИ-агент анализирует сам внешний вид дашборда, не обращаясь к данным напрямую. Это решение особенно значимо для организаций, где к обработке данных предъявляются повышенные требования по безопасности: финансовый сектор, госструктуры, крупные компании промышленного сектора и энергетики.

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Любой результат работы ИИ-агента, будь то выборка данных или внесенная визуальная правка, пользователь может в любой момент просмотреть и скорректировать вручную.

«Мы сознательно отделили ИИ от доступа к данным в контексте создания дашбордов и чартов. Агент, который вносит правки или создает дашборд, не должен по умолчанию видеть данные – это разграничение сделано с точки зрения безопасности», – сказал руководитель продукта Digital Q.Sensor BI Илья Петров.

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