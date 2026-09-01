Разделы

ПО Веб-сервисы
|

ГК «Сантэнс» масштабирует платформу Check Track & Trace на новые группы товаров

ГК «Сантэнс» расширяет применение собственной ИТ-платформы СТТ (Check Track & Trace) в связи с включением в систему обязательной маркировки новых групп товаров – медицинских изделий и диагностического оборудования, товаров для реабилитации и эстетической медицины. Система является собственной разработкой ГК «Сантэнс» и обеспечивает защиту пользователей от лицензионных рисков и сбоев зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Сантэнс».

С 1 сентября вступает в силу режим автоматического начисления штрафов за любые расхождения в данных. С запуском алгоритмических проверок в ГИС МТ (государственной информационной системе мониторинга оборота товаров) даже минимальные расхождения в кодах Data Matrix или универсальных передаточных документах (УПД) приводят к блокировке смены владельца товара, а сбои на кассах оставляют продукцию в формальном статусе. Аналитические алгоритмы СТТ в реальном времени находят аномалии в маршрутах, выявляют «серые» схемы и исключают повторное сканирование на всех этапах поставки еще до отправки данных регулятору.

«Рынок входит в фазу, когда маркировка перестает быть узкой специализацией фармы и становится стандартом для целого пула потребительских категорий товаров. Платформа СТТ подтвердила свою эффективность на самом сложном – лекарственном контуре. При точности учета 99,8% система справляется с пиковыми нагрузками в несколько тысяч сканирований в минуту. Это гарантия стабильности поставок и финансовой безопасности наших партнеров», – сказал коммерческий директор ГК «Сантэнс» Сергей Максимов.

Использование облачного ИТ-решения СТТ позволяет фармкомпаниям снизить операционные издержки, устранить дисбаланс остатков на складах и гарантировать полную прозрачность поставок. Гибкая архитектура сервиса дает возможность партнерам ГК «Сантэнс» масштабировать бизнес и выходить в новые товарные сегменты – расходные медицинские материалы и оборудование, импланты и средства реабилитации и диагностики – без перестройки текущей ИТ-инфраструктуры.


Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

В работе логистического сервиса СДЭК сбои. Компания заявляет, что у нее все идет по плану

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще