ГК «Сантэнс» масштабирует платформу Check Track & Trace на новые группы товаров

ГК «Сантэнс» расширяет применение собственной ИТ-платформы СТТ (Check Track & Trace) в связи с включением в систему обязательной маркировки новых групп товаров – медицинских изделий и диагностического оборудования, товаров для реабилитации и эстетической медицины. Система является собственной разработкой ГК «Сантэнс» и обеспечивает защиту пользователей от лицензионных рисков и сбоев зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Сантэнс».

С 1 сентября вступает в силу режим автоматического начисления штрафов за любые расхождения в данных. С запуском алгоритмических проверок в ГИС МТ (государственной информационной системе мониторинга оборота товаров) даже минимальные расхождения в кодах Data Matrix или универсальных передаточных документах (УПД) приводят к блокировке смены владельца товара, а сбои на кассах оставляют продукцию в формальном статусе. Аналитические алгоритмы СТТ в реальном времени находят аномалии в маршрутах, выявляют «серые» схемы и исключают повторное сканирование на всех этапах поставки еще до отправки данных регулятору.

«Рынок входит в фазу, когда маркировка перестает быть узкой специализацией фармы и становится стандартом для целого пула потребительских категорий товаров. Платформа СТТ подтвердила свою эффективность на самом сложном – лекарственном контуре. При точности учета 99,8% система справляется с пиковыми нагрузками в несколько тысяч сканирований в минуту. Это гарантия стабильности поставок и финансовой безопасности наших партнеров», – сказал коммерческий директор ГК «Сантэнс» Сергей Максимов.

Использование облачного ИТ-решения СТТ позволяет фармкомпаниям снизить операционные издержки, устранить дисбаланс остатков на складах и гарантировать полную прозрачность поставок. Гибкая архитектура сервиса дает возможность партнерам ГК «Сантэнс» масштабировать бизнес и выходить в новые товарные сегменты – расходные медицинские материалы и оборудование, импланты и средства реабилитации и диагностики – без перестройки текущей ИТ-инфраструктуры.



