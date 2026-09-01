«Датарк»: спрос на МЦОД под колокейшн со стороны непрофильных инвесторов вырос в три раза

«Датарк» фиксирует рост спроса на модульные центры обработки данных под колокейшн со стороны непрофильных инвесторов. По данным аналитиков компании, за январь-июль 2026 г. количество таких обращений выросло на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Интерес к бизнесу, связанному с колокейшн, сегодня проявляют владельцы производственных и складских площадок, девелоперы, компании из сферы торговли и консалтинга. Чаще всего предприниматели уже располагают собственной площадкой с доступной электрической мощностью, а также необходимым капиталом. Они рассматривают МЦОД как возможность диверсифицировать бизнес.

«Если отраслевые специалисты приходят с уже сформированными запросами и интересуются скорее техническим исполнением проектов, решающим бизнес-задачи, то у непрофильных инвесторов фокус внимания сосредоточен на экономической составляющей: они хотят получить полноценную финансовую модель, понимать потенциальную загрузку объекта, стоимость аренды одной стойки и срок возврата инвестиций», — сказал руководитель группы пресейла «Датарк» Игорь Панкрашкин.

По словам эксперта, в первый год эксплуатации коммерчески успешные объекты, как правило, достигают загрузки на уровне 60–80%, а стоимость аренды одной стойки в центральных регионах уже доходит до 170 000 руб. в месяц. По оценкам «Датарк», средний срок окупаемости модульного ЦОД при сдаче мощностей в аренду составляет от 6 до 10 лет.

Как отмечает Игорь Панкрашкин, большинство непрофильных инвесторов сейчас находятся на стадии изучения рынка. Среди факторов, которые сдерживают переход от интереса к реализации проектов, эксперт называет не только необходимость детальной проработки финмодели, но и специфику отрасли ЦОД, в том числе наличие необходимых компетенций в создании инфраструктуры, а также опыта в привлечении клиентов и эксплуатации подобных объектов.