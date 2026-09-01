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«Байкал Сервис» сообщает о готовности перехода на ЭДО

С 1 сентября 2026 г., согласно Федеральному закону № 140‑ФЗ, для компаний, работающих в сфере грузоперевозок и экспедирования, вводится обязательный порядок электронного документооборота: необходимо использовать электронные перевозочные документы (ЭПД) и электронные экспедиторские документы (ЭД). По словам директора по цифровой трансформации бизнеса ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергея Майдебуры, переход на электронный документооборот (ЭДО) при перевозках — закономерный шаг в сторону «обеления» и повышения прозрачности отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Байкал Сервис».

«Учитывая масштаб и важность нововведений, в нашей компании начали готовиться к ним заранее. Для этого в рамках перехода на ЭПД мы реализовали пилотный проект по интеграции информационной системы с несколькими крупными перевозчиками при работе по междугородним направлениям. А с 1 июля все межтерминальные перевозчики были включены в схему с ЭПД, — отметил он. — По первой и последней миле также прошли обкатки пилотных кейсов в разных городах. Так что к 1 сентября система обмена электронными документами с клиентами и партнерами в нашей компании полноценно готова к работе».

Согласно данным «Байкал Сервиса», крупные производители активнее всего готовятся к предстоящим изменениям — у них налажена логистика, а мониторинг законодательных новшеств ведется на регулярной основе.

«Учитывая, что изменения касаются всех участников рынка, мы заблаговременно предоставили клиентам и партнерам рекомендации по выстраиванию работы, — сказал Сергей Майдебура. — При возникновении вопросов мы проводим беседы, консультируем и содействуем в определении оптимальной схемы действий при оформлении ЭПД. Так, например, если клиент сдает груз своим транспортом на нашем складе, то он оформляет и подписывает электронное поручение экспедитору (ЭПЭ) в информационной системе, мы со своей стороны формируем и подписываем электронную экспедиторскую расписку (ЭЭР)».

Для того, чтобы иметь возможность участвовать в электронном документообороте, клиенты и партнеры компании должны быть подключены к одному из операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).

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Электронные перевозочные документы обязательны только для юридических лиц, для физических лиц сотрудничество остается без изменений.

В апреле 2026 г. ООО «Байкал-Сервис ТК» был присвоен цифровой профиль в реестре уведомлений о транспортно‑экспедиционной деятельности (ТЭД) национальной платформы «ГосЛог» (идентификатор: GL‑B044‑00112‑00/00002396).

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