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«Купер» расширяет способы оплаты: с сентября появится цифровой рубль

С 1 сентября 2026 г. сервис доставки «Купер» начнет принимать оплату заказов цифровыми рублями. На первом этапе новый способ будет доступен при курьерской доставке в момент получения заказа. Позже сервис планирует добавить оплату цифровыми рублями на сайте и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Для «Купера» запуск инструмента станет новым этапом развития платежных сценариев в сервисе. С 1 сентября 2026 г. клиент сможет выбрать цифровой рубль при оформлении заказа с оплатой при получении: на чекауте этот вариант будет обозначен как «Курьеру картой или цифровым рублем». При вручении заказа покупателю достаточно будет отсканировать QR-код на терминале через камеру мобильного телефона и выбрать цифровой рубль.

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В течение сентября «Купер» также планирует добавить возможность оплачивать заказы цифровыми рублями непосредственно на сайте и в мобильном приложении.

Цифровой рубль — форма российской валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Проект запустился в августе 2023 г. Операции проводятся через платформу цифрового рубля Банка России, а доступ к цифровому счету пользователям предоставляют банки.

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