Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС проинформирует якутян о правилах поведения на природе

МТС сообщает о том, что сервис «МТС Геоэффект» теперь позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Надзорные ведомства смогут отправлять жителям и гостям Республики Якутия уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая услуга настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Сегодня в республике действует несколько лесных пожаров в удаленных и труднодоступных районах. Основной причиной возгораний на природе в большинстве случаев является человеческий фактор – непотушенные костры, брошенный окурок, сжигание мусора и тд. Для Якутии с ее уникальной природой, национальными парками оперативное информирование о правилах поведения на природе остается актуальным на протяжении всего сезона, в том числе осенью. Наш сервис SMS-уведомлений помогает доносить нормы поведения на природе до отдыхающих, повышая их осведомленность и как следствие снижение число нарушений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

В России найден способ увеличить пропускную способность каналов 5G на 30-40%

Российская замена Microsoft AD: как перейти на «Альт Домен» без потери управляемости

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще