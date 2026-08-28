МТС проинформирует якутян о правилах поведения на природе

МТС сообщает о том, что сервис «МТС Геоэффект» теперь позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Надзорные ведомства смогут отправлять жителям и гостям Республики Якутия уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая услуга настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Сегодня в республике действует несколько лесных пожаров в удаленных и труднодоступных районах. Основной причиной возгораний на природе в большинстве случаев является человеческий фактор – непотушенные костры, брошенный окурок, сжигание мусора и тд. Для Якутии с ее уникальной природой, национальными парками оперативное информирование о правилах поведения на природе остается актуальным на протяжении всего сезона, в том числе осенью. Наш сервис SMS-уведомлений помогает доносить нормы поведения на природе до отдыхающих, повышая их осведомленность и как следствие снижение число нарушений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.