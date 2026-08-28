Эстетика вместо перфоратора: россияне перед осенью скупают пледы и винтаж

Аналитики «ЮMoney» и ИТ-компании «Эвотор» проанализировали траты на подготовку дома к осени, с 1 по 20 августа 2025 и 2026 гг., и выяснили, что россияне активно инвестируют в атмосферу. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Тепло и свет: как покупают уют

Смена сезонов всегда требует обновления домашнего пространства, но сегодня этот процесс приобрел новые черты. Люди не просто готовятся к осени — они создают настроение.

По данным аналитиков «ЮMoney», с 1 по 20 августа год к году спрос на товары для дома вырос на 16%, а средний чек снизился на 7%, остановившись на отметке 15,14 тыс. руб. Настоящим драйвером осеннего обновления стали предметы интерьера: лампы с теплым светом, ароматические свечи, постеры и картины. Платежные данные «ЮMoney» показывают, что число покупок в этом сегменте взлетело в 2,5 раза, а средний чек снизился на 42% и составил 7,08 тыс. руб.

Параллельно с этим обновляется и «гардероб» самого дома. Гладкие фактуры уступают место плотным и согревающим тканям. Легкие летние занавески сменяются тяжелыми портьерами, на полах появляются пушистые ковры, а на диванах — объемные пледы. По статистике «Эвотора», усредненное количество чеков на текстиль в розничных точках выросло на 9%, а сам средний чек увеличился на 4% до 3,31 тыс. руб.

Точечные улучшения как база для дизайна

Запрос на красоту не противоречит фундаментальным изменениям в доме, а скорее дополняет их. По данным «Эвотора», количество оплат за услуги по ремонту и строительству выросло на 37% — это абсолютный рекорд среди всех исследованных категорий. Но средний чек стал ниже на 35% и составил 43,59 тыс. руб. Эти цифры наглядно иллюстрируют текущий паттерн поведения: люди активно занимаются точечными улучшениями. Обновить цвет стен в гостиной, чтобы он лучше гармонировал с новым текстилем, или заменить светильники для создания правильных акцентов — ремонт становится инструментом для реализации эстетических задумок, а не изнурительным многомесячным процессом.

Винтажный ренессанс

Самой интригующей тенденцией осеннего обновления стал отказ от массового производства в пользу уникальности. Гладкий минимализм из сетевых каталогов постепенно уступает место сложной, вдумчивой эклектике.

Уникальная статистика платежей отражает тренд, который еще недавно казался уделом узкого круга коллекционеров: антиквариат уверенно шагнул в массовый сегмент. По информации «ЮMoney», число транзакций в магазинах старинных вещей выросло на 24%, а оборот подскочил сразу на 80%. Средний чек увеличился почти наполовину, достигнув 11,2 тыс. руб. За этими цифрами скрываются вполне осязаемые предметы, меняющие облик российских квартир. Это бережно отреставрированные советские кресла 60-х годов с их узнаваемой геометрией, дореволюционные зеркала в патинированных рамах, массивные бронзовые подсвечники и хрустальные люстры, дающие неповторимую игру света.

Осознанность и уход: новый подход к чистоте

Тренд на эстетику и винтаж превращает заботу о доме в деликатный процесс. Данные финтех-компании «ЮMoney» и «Эвотора» впервые показали столь яркую разницу в подходах к поддержанию чистоты. С одной стороны, зафиксирован бум на сервисы по уходу за текстилем — россияне стали на 25% чаще оплачивать услуги прачечных (средний чек составил 185 руб.). Подготовка пледов, штор и ковров к сезону стала обязательным ритуалом.

С другой стороны, изменилось отношение к профессиональной уборке помещений. Число оплат услуг клининговых компаний снизилось на 33%, однако средний чек вырос на 7%, до 4,61 тыс. руб. Это свидетельствует о том, что клинингом стали пользоваться реже, но для более сложных, генеральных задач, предпочитая поддерживать ежедневный уют и порядок самостоятельно.

«Осенний сезон 2026 г. четко обозначил новый вектор развития домашнего пространства. Дом перестает быть просто функцией. Опираясь на аналитику пользовательских предпочтений, можно с уверенностью сказать: сегодня инвестиции в жилье — это инвестиции в психологический комфорт, уникальный стиль и семейную историю», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.