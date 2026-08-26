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Ритейлеры смогут управлять запасами в магазине с помощью отечественного решения KONCRIT | WMS

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности системы управления складской логистикой KONCRIT | WMS для сетей розничных магазинов. Обновление помогает сотрудникам торговых точек автоматически контролировать остатки товаров в торговом зале и своевременно пополнять полки, а также повышать оборачиваемость ассортимента. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Новая функциональность полезна для магазинов с высокой проходимостью, где скорость пополнения полок напрямую влияет на доступность товаров и объем продаж. Решение также актуально для ритейлеров, которые переходят к распределенной логистической модели и перемещают часть запасов в точки продаж.

KONCRIT | WMS — бизнес-приложение платформы KONCRIT от ГК «Корус Консалтинг» для управления складской логистикой. Новая функциональность позволяет использовать систему внутри розничного магазина: KONCRIT | WMS регулярно получает данные о продажах и обновляет информацию об остатках в торговом зале. Если после продажи объем запасов товара снижается до установленного минимального уровня, система автоматически создает задание на пополнение.

Сотрудник получает его на терминале сбора данных. В задании отображается фотография и описание товара, его количество и место, откуда его нужно взять — со склада магазина или из внутренней зоны хранения. После выполнения задания сотрудник подтверждает операцию, а KONCRIT | WMS фиксирует перемещение товара и обновляет данные об остатках. Также система может формировать задания на выкладку новинок. Это позволяет быстрее перемещать их из зоны хранения в торговый зал и снижать риск упущенных продаж.

Обновление особенно полезно для розничных сетей, где важно поддерживать постоянное наличие товаров на полке: магазинов товаров повседневного спроса, DIY, косметики и бытовой химии, магазинов с широким ассортиментом недорогих товаров, а также сетей, где ассортимент быстро расходится в течение дня и требует частого пополнения торгового зала. В магазинах с ограниченной площадью часть товаров хранится во внутренних зонах, поэтому сотрудникам нужно быстро понимать, какие позиции пора вынести в торговый зал.

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В зависимости от специфики торговой сети, KONCRIT | WMS можно использовать как самостоятельную систему или как часть существующего ИТ-контура. Решение связывает ERP-систему ритейлера с кассовым ПО или может заменить систему для управления товарными операциями в магазине. В розничной точке с помощью KONCRIT | WMS можно автоматизировать приемку, размещение и инвентаризацию товара, управление остатками, работу с ценниками и пополнение полок.

«Многие ритейлеры сейчас пересматривают привычные логистические модели и стремятся снизить зависимость от крупных централизованных складов, распределяя запасы между небольшими складами и самими магазинами. В такой модели торговая точка становится частью логистической инфраструктуры сети, в которой важно точно управлять остатками и внутренними перемещениями товара. KONCRIT | WMS позволяет автоматизировать эти процессы и поддерживать необходимый уровень наличия товаров в торговом зале без дополнительной нагрузки на персонал», — сказал Леонид Солонинкин, владелец продукта KONCRIT | WMS ГК «Корус Консалтинг».

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