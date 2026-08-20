Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Трекер» стал доступен незрячим и слабовидящим пользователям

«Яндекс 360» обновил веб-версию «Яндекс Трекера» — сервиса для управления проектами и процессами. Он стал совместим с программами экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей. Это означает, что незрячие сотрудники теперь могут работать в «Яндекс Трекере» над проектами наряду с другими участниками команды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Незрячим и слабовидящим людям доступны все основные возможности «Яндекс Трекера». Они могут просматривать уже существующие задачи и проекты, создавать новые, работать с чеклистами, уточнять статусы, участвовать в планировании. Переключаться между проектами можно с помощью горячих клавиш. Для слабовидящих пользователей предусмотрена контрастная тема.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Интерфейс «Яндекс Трекера» соответствует уровню A международного стандарта веб-доступности WCAG. Любые отклонения от стандарта команда исправляет как баги. Проверку на доступность проходят все новые функции «Яндекс Трекера», так что работа не встанет после очередного обновления. В будущем совместимость со скринридерами получит и мобильное приложение «Яндекс Трекера».

«Яндекс Трекер» пополнил список сервисов «Яндекс 360», адаптированных для незрячих пользователей, — в него также входят «Яндекс Календарь», «Диск» и «Почта». С обновлением Трекера сотрудники с особенностями зрения могут самостоятельно вести работу с коллегами — от писем и встреч в календаре до постановки задач и контроля их выполнения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще