«Яндекс Трекер» стал доступен незрячим и слабовидящим пользователям

«Яндекс 360» обновил веб-версию «Яндекс Трекера» — сервиса для управления проектами и процессами. Он стал совместим с программами экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей. Это означает, что незрячие сотрудники теперь могут работать в «Яндекс Трекере» над проектами наряду с другими участниками команды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Незрячим и слабовидящим людям доступны все основные возможности «Яндекс Трекера». Они могут просматривать уже существующие задачи и проекты, создавать новые, работать с чеклистами, уточнять статусы, участвовать в планировании. Переключаться между проектами можно с помощью горячих клавиш. Для слабовидящих пользователей предусмотрена контрастная тема.

Интерфейс «Яндекс Трекера» соответствует уровню A международного стандарта веб-доступности WCAG. Любые отклонения от стандарта команда исправляет как баги. Проверку на доступность проходят все новые функции «Яндекс Трекера», так что работа не встанет после очередного обновления. В будущем совместимость со скринридерами получит и мобильное приложение «Яндекс Трекера».

«Яндекс Трекер» пополнил список сервисов «Яндекс 360», адаптированных для незрячих пользователей, — в него также входят «Яндекс Календарь», «Диск» и «Почта». С обновлением Трекера сотрудники с особенностями зрения могут самостоятельно вести работу с коллегами — от писем и встреч в календаре до постановки задач и контроля их выполнения.