«Турбо Облако» расширило возможности сервисов управляемых баз данных

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, расширил функциональность сервисов управляемых баз данных PostgreSQL, MySQL и Pangolin DB. Пользователи получили возможность самостоятельно управлять резервным копированием через личный кабинет: создавать и редактировать политики, задавать периодичность создания копий и срок их хранения, а также восстанавливать данные из резервных копий. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Обновленный функционал позволяет создавать одну или несколько политик резервного копирования и самостоятельно определять их параметры, в том числе глубину хранения. Это дает возможность адаптировать резервирование под разные сценарии эксплуатации и требования к восстановлению данных. Например, для критичной базы данных можно настроить более частое создание копий, а для менее требовательной — выбрать другое расписание.

При необходимости пользователь может самостоятельно выбрать доступную резервную копию и запустить восстановление базы данных. Параметры резервирования и операции с копиями доступны в едином интерфейсе управления соответствующей СУБД.

Расширение возможностей резервного копирования также позволило сделать стоимость хранения резервных копий более прозрачной для клиента. Оплата зависит от фактически используемого объема хранилища. Такой подход позволяет клиентам отдельно учитывать затраты на резервирование в соответствии со своими задачами.

Татьяна Миронова, руководитель продуктового офиса компании «Турбо Облака»: «Резервное копирование — одна из базовых задач при эксплуатации любой критичной базы данных, но клиенту важно не просто иметь такую возможность, а управлять ею в соответствии со своими требованиями. Теперь пользователь может создавать собственные политики, задавать периодичность и срок хранения копий, а также восстанавливать данные в личном кабинете. При этом отдельная тарификация хранения резервных копий позволяет четко понимать структуру затрат. Это делает сервис более гибким и дает клиентам больше контроля над собственными данными и ресурсами».

Сервисы управляемых баз данных «Турбо Облака» позволяют выбирать подходящую СУБД в зависимости от задач проекта. PostgreSQL и MySQL подходят для широкого спектра корпоративных приложений и сервисов, а Pangolin DB — для проектов, ориентированных на использование российской СУБД. При этом все решения доступны в формате управляемых сервисов: «Турбо Облако» берет на себя инфраструктуру и техническое сопровождение, пользователь в свою очередь управляет базой данных через единый личный кабинет.