«Айбим» и Comindware заключили партнерство для внедрения новых технологий управления зданиями

Российские ИТ-компании «Айбим» и Comindware объявили о технологическом партнерстве. Совместное решение позволит девелоперам и управляющим компаниям передавать здания в эксплуатацию с готовой цифровой инфраструктурой управления — без потери данных и многомесячной «ручной» настройки процессов. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Переход от строительства к эксплуатации остается одним из самых проблемных этапов в жизненном цикле здания. Информация, накопленная за время проектирования и стройки, как правило, не попадает к тем, кто будет обслуживать объект. Управляющие компании вынуждены заново собирать данные об оборудовании, помещениях и инженерных системах, выстраивая процессы с нуля. Это занимает немало времени и отрицательно сказывается на качестве работы объекта в первые месяцы его использования.

Партнерство «Айбим» и Comindware призвано устранить этот разрыв. «Айбим» обеспечивает цифровое сопровождение строительства с помощью BIM-технологий, а Comindware — автоматизацию всех процессов эксплуатации через свой продукт «Мое здание». Связка двух решений дает эффект бесшовного перехода: к моменту ввода объекта в эксплуатацию у заказчика уже есть цифровой двойник здания и работающая система управления, в которой инженеры и техники получают задачи прямо на мобильные устройства.

Наталья Парфенова, директор по продажам «Айбим»: Строительная отрасль стремительно переходит к модели, где здание становится управляемым цифровым активом еще до заселения первых жильцов. В ближайшие годы отсутствие цифрового двойника у нового объекта будет восприниматься заказчиками как серьезный риск — так же, как сегодня воспринимается отсутствие проектной документации. Мы уже наблюдаем рост спроса на сквозную цифровизацию со стороны девелоперов, и партнерство с Comindware — наш ответ на этот вызов».

Comindware — российский разработчик с десятилетней историей, создатель платформы для управления бизнес-процессами. Продукт «Мое здание» — отраслевое решение компании для управления эксплуатацией коммерческой и некоммерческой недвижимости. Система охватывает полный цикл задач — от обработки заявок и плановых ремонтов до управления договорами, персоналом и подрядчиками.

Алексей Бугаев, руководитель направления «Инновационные технологии для управления недвижимостью»: «Российский рынок управления недвижимостью переживает смену поколений: от точечной автоматизации отдельных функций — к платформенному подходу, где все процессы связаны в единый цифровой контур. Мы ожидаем, что в ближайшие годы интеграция BIM-данных с системами эксплуатации станет стандартом отрасли, а не конкурентным преимуществом. Те, кто начнет выстраивать эту связку сейчас, получат ощутимую фору — и в стоимости владения объектом, и в качестве сервиса для арендаторов».

Решение ориентировано прежде всего на девелоперов, которые самостоятельно эксплуатируют построенные объекты, а также на управляющие компании в сегменте коммерческой недвижимости.