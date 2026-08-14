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МТС запустила умные опоры в общественном пространстве Курчатова

МТС сообщает о реализации совместного проекта с администрацией города Курчатова в Курской области по запуску в эксплуатацию смарт-опор на бульваре «Аллея Атомграда». В конструкции освещения интегрированы дополнительные умные функции для комфорта и безопасности жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили пуско-наладочные работы трех пятиметровых стальных опор на улице Ефима Славского в центральной части «Аллеи Атомграда». Ключевым элементом конструкций является модуль Wi-Fi. Он передает беспроводной сигнал в радиусе 80 метров с возможностью одновременного подключения до 100 абонентов. Воспользоваться бесплатным общественным интернетом может любой житель или гость города вне зависимости от оператора связи. Для этого достаточно выбрать сеть «MTС Free», ввести свой номер телефона и код из SMS. Опоры также оборудованы USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и системой экстренной связи с МЧС через нажатие кнопки SOS.

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Конструкции встроены в городскую систему уличного освещения: на них размещены энергосберегающие лампы. Установленные камеры видеонаблюдения помогают в мониторинге общественного пространства в рамках городской программы безопасности. Медиапанели транслируют информационный и социально значимый контент для посетителей, а система оповещения предупредит горожан в случае ЧС.

«Мы реализовали этот проект вместе с администрацией Курчатова и службой ГО и ЧС. Цель была – показать, как современные решения работают в городской среде, делая ее более комфортной, безопасной и технологичной. Это первый и пока единственный подобный проект в Центральном Черноземье, и мы рады, что осуществили его именно в Курской области», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

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