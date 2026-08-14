Digital Sector выпустил крупное обновление системы управления проектами DS Kanban

Digital Sector выпустил крупное обновление собственной системы управления проектами DS Kanban, которая используется внутри компании вместо Jira. Системой ежедневно пользуются более 100 сотрудников: она объединяет работу с задачами и проектами, планирование ресурсов, учет трудозатрат и отчетность. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

Обновление стало одним из наиболее крупных этапов развития системы за время ее эксплуатации и затронуло основные рабочие сценарии проектных команд.

Разрабатывать DS Kanban в Digital Sector начали еще до ухода Jira из России. Команде не хватало скорости и гибкости облачного сервиса: при работе с большим количеством данных задачи могли открываться с задержкой, а часть внутренних процессов приходилось подстраивать под возможности готового решения. Поэтому компания начала создавать собственную систему, которую можно было развивать с учетом существующих процессов проектных и производственных команд.

К моменту прекращения работы Jira с российскими пользователями DS Kanban уже находился на стадии альфа-версии. Digital Sector подготовил перенос проектов и выполнил переход без остановки работы команд: в один рабочий день сотрудники завершили работу в Jira, а на следующий перешли в DS Kanban.

Система объединила в одном пространстве проекты, задачи и крупные этапы работ, сроки и приоритеты, планирование ресурсов, учет трудозатрат и отчетность. Руководители проектов могут контролировать сроки и распределение задач, руководители подразделений — видеть загрузку и доступность сотрудников, а исполнители — работать со своими задачами и приоритетами. Рабочие процессы настраиваются отдельно под разные типы проектов.

Отдельное внимание при разработке уделили работе с ресурсами и производительности системы. Планировщик показывает загрузку сотрудников по дням, пересечения задач и свободное время. DS Kanban также синхронизирован с «Битрикс24»: сведения об отпусках, удаленной работе и других отсутствиях автоматически учитываются при планировании. Через REST API данные можно передавать в другие корпоративные сервисы и BI-системы.

По оценке команды Digital Sector, после перехода на DS Kanban время открытия задачи сократилось примерно с 10 секунд до одной секунды, а количество ситуаций, когда одного специалиста одновременно планировали на несколько проектов, снизилось на 75–80%. Примерно на 80% сократилось количество ошибочных действий сотрудников на доске за счет полей и сценариев, настроенных под внутренние процессы. Настройка нового проекта больше не требует вручную собирать рабочий процесс, а изменения в задачах сразу учитываются в отчетах и ресурсном планировании.

«Для нас задача заключалась не просто в том, чтобы заменить Jira другим таск-трекером. Мы хотели связать в одной системе управление задачами, планирование ресурсов и данные, которые нужны руководителям для ежедневной работы. А также была бы удобна для всех сотрудников. Собственная разработка позволила не подстраивать процессы под ограничения готового сервиса, а развивать систему вместе с изменениями внутри компании», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.

Крупное обновление стало очередным этапом развития DS Kanban. Digital Sector продолжает дорабатывать внутреннюю систему с учетом изменений рабочих процессов и обратной связи руководителей проектов, разработчиков, тестировщиков и других специалистов.