Онлайн-сервис Pooling запустил электронную экспедиторскую расписку в преддверии обязательного перехода на ЭПД

Онлайн-сервис Pooling запустил модуль, который позволяет оформить документ без собственной разработки и встроить его в существующий документооборот.

По оценкам участников рынка, многие экспедиторы, грузоотправители и перевозчики до сих пор оформляют документы на бумаге. С 1 сентября 2026 г. участники рынка грузоперевозок должны перейти на электронные перевозочные документы, а одним из обязательных документов становится электронная экспедиторская расписка. После вступления новых требований такая схема перестанет соответствовать законодательству, поэтому компаниям придется перестраивать документооборот.

В преддверии вступления новых требований в силу онлайн-сервис Pooling запустил подписание электронной экспедиторской расписки, встроенной в единый цифровой контур перевозки. Новый модуль позволяет грузовладельцам, экспедиторам и перевозчикам перейти на электронный документооборот без разработки собственных ИТ-решений. Ранее компания перевела в ЭДО ряд других документов, в том числе ЭТрН. Теперь в электронном виде доступен полный пакет перевозочных документов.

Документ автоматически связывается с заявкой на перевозку, транспортной накладной и другими электронными перевозочными документами. Большинство реквизитов — данные отправителя и получателя, перевозчика, маршрута, транспортного средства и груза — заполняются автоматически из уже существующих документов и справочников платформы. Пользователю остается внести только фактическую информацию, которая появляется непосредственно при приемке груза: отметки о повреждениях, расхождениях, времени приемки, а также сведения о новых контрагентах, если они еще отсутствуют в системе.

«Многие компании в логистике до сих пор работают с бумажными документами. Это замедляет расчеты и часто приводит к спорным ситуациям. Электронная экспедиторская расписка ускоряет закрытие рейсов, расчеты с перевозчиками и подготовку отчетности. По опыту наших клиентов, переход на цифровой документооборот позволяет снизить логистические издержки на 20–30% и сократить количество ошибок», — отметил Михаил Чушков, генеральный директор Pooling.

При разработке нового модуля компания использовала опыт внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН), реализованной в 2025 г. Тогда были отработаны интеграция с оператором электронного документооборота, механизмы электронного подписания, обмен данными между участниками перевозки и взаимодействие с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Новая архитектура была адаптирована под особенности транспортной экспедиции, где в цепочке появляется дополнительный участник — экспедитор.

Решение построено на связке собственной платформы Pooling и аккредитованного оператора ЭДО «Контур». Платформа формирует документ и управляет процессом его подготовки, а оператор обеспечивает юридически значимый обмен, передачу данных в ГИС ЭПД и соблюдение требований законодательства.

В компании отмечают, что подготовку к обязательному переходу лучше начинать заранее. Помимо подключения электронных документов, бизнесу необходимо проверить договорные схемы, оценить готовность ИТ-инфраструктуры, настроить обмен с партнерами и оператором ЭДО, провести пилотные перевозки и только после этого постепенно переводить весь объем перевозок в электронный формат. Такой подход позволяет избежать сбоев после вступления новых требований в силу.