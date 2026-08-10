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«Ростелеком» внедрил систему мониторинга уровня воды в мелиоративных каналах Астраханской области

«Ростелеком» в Астрахани завершил реализацию первого на Юге пилотного проекта «Мониторинг уровня воды в мелиоративных каналах» для ФГБУ «Астраханмелиоводоз». Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Внедренная система мониторинга позволяет повысить эффективность управления водными ресурсами и предотвратить возможные аварийные ситуации. Точные данные об уровне воды помогают своевременно принимать решения по регулированию ее подачи для нужд сельского хозяйства, что особенно важно в условиях изменчивого климата и высоких требований к сельскохозяйственным культурам. Аграрии будут получать верные данные, предотвращая убытки и обеспечивая оптимальное орошение полей.

Павел Рябцев, директор ФГБУ «Астраханмелиоводхоз», сказал: «Система мониторинга уровня воды, внедренная специалистами „Ростелекома“, уже показала свою эффективность. За счет дистанционного мониторинга уровней на контрольных участках мелиоративной системы обеспечивается возможность оперативно реагировать на изменения уровней воды и принимать необходимые меры для регулирования водоподачи по оросительной системе. Оперативный контроль и управление водоподачей на мелиоративной системе — это залог рационального водопользования и экономии водных ресурсов».

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Специалисты «Ростелекома» внедрили на мелиоративных каналах в Лиманском районе передовую технологию с использованием десяти автономных датчиков, обеспечивающих непрерывный мониторинг уровня воды. Данные поступают на специальные сетевые шлюзы, работающие в нелицензируемом диапазоне радиочастот. Важным преимуществом является длительный автономный режим работы датчиков — до пяти лет без замены элементов питания.

Алексей Яковенко, директор Астраханского филиала «Ростелекома», отметил: «Этот пилотный проект демонстрирует эффективность цифровых решений и открывает новые горизонты для сельского хозяйства нашей страны. Такая система позволяет не только повысить точность измерений, но и значительно улучшить управление водными ресурсами. Результаты открывают путь к тиражированию технологии на остальные хозяйства Астраханской области и регионов России».

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