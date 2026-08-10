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«Островок» назвал самые недооцененные дополнительные услуги в отелях

Современные отели предлагают путешественникам больше, чем просто размещение: помимо проживания, гости могут воспользоваться десятками дополнительных сервисов, которые делают проживание более комфортным. Однако далеко не все туристы используют эти возможности в полной мере. Реже всего в отелях путешественники пользуются прачечной, спа, тренажерными залами и детскими комнатами. Причем дело не только в цене — 12% туристов признались, что просто не знали об этих возможностях. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» среди российских путешественников. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

По данным исследования, в число отельных услуг, которыми туристы пользуются реже других, вошел сервис прачечной и химчистки — 15% опрошенных никогда не заказывали их. Также в число маловостребованных услуг вошел сервис звонок-будильник от администратора (14% ответов). Около 13% путешественников отметили, что не пользовались услугами няни или детской комнаты. Примерно столько же респондентов ни разу не брали напрокат велосипеды, самокаты и авто (12%).

Кроме того, каждый десятый никогда не пользовался услугами тренажерного зала в отелях (10%). Доставку еды в номер (рум-сервис) не заказывали 9% опрошенных. Столько же респондентов не оставляли личное авто на стоянке отеля (8%), не посещали спа-центр при гостинице (8%) и не пользовались мини-баром (7%).

При этом наиболее востребованы услуги раннего заезда и позднего выезда — лишь 4% участников опроса не пользовались таким сервисом во время проживания в гостинице.

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Среди основных причин отказа от дополнительных услуг участники опроса назвали высокую стоимость такого сервиса – об этом заявил каждый пятый респондент (20%). Столько же опрошенных — 20% — считают расходы на дополнительный сервис лишними тратами. Вместе с тем каждый восьмой признался, что просто не знал о дополнительных возможностях отелей или забывал воспользоваться ими во время проживания (12%).

«Дополнительные сервисы — это возможность сделать отдых более комфортным. К тому же приятные бонусы, которые гости получают во время отдыха, помогают создать вау-эффект и делают поездку более запоминающейся. Во многих случаях такие преимущества оказываются для туристов даже ценнее, чем скидка на проживание. Поэтому в программе лояльности ГУРУ наши отели-партнеры могут предлагать путешественникам не только скидки, но и свои дополнительные услуги — например, завтрак, доступ в спа, парковку или повышение категории номера. Для гостиниц это возможность показать гостям уровень сервиса, который выходит за рамки стандартного размещения, познакомить их со своими преимуществами и мотивировать еще пользоваться дополнительными услугами, а также повысить лояльность гостей и сделать первое знакомство с отелем поводом вернуться снова», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

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