Российский no-code повзрослел: независимые аналитики проверили платформы по 150 параметрам — Comindware вошла в пятерку лидеров по версии CNews

Рынок no-code-разработки в России перестал быть «песочницей для прототипов» и превратился в зрелый сегмент корпоративного ПО. К такому выводу пришли аналитики ИТ-маркетплейса CNewsMarket, представившие масштабное исследование «Российские платформы no-code 2026». Каждое решение оценивалось более чем по 150 параметрам, а вендорам впервые пришлось доказывать заявленную функциональность — в том числе в области искусственного интеллекта. По итогам исследования Comindware Platform заняла лидирующие позиции, войдя в топ-5 сильнейших no-code-платформ страны.

Спрос на no-code-инструменты в России подогревают три фактора: хронический дефицит разработчиков, растущая стоимость классической разработки и потребность бизнеса запускать внутренние сервисы за недели, а не за годы. Однако, как показало исследование, требования заказчиков радикально изменились: скорость создания первого приложения больше не решает. Компании оценивают зрелость архитектуры, безопасность, производительность, интеграции с корпоративными системами и стоимость дальнейшего сопровождения — то есть подходят к выбору no-code-платформы так же строго, как к выбору ERP или СЭД.

Именно поэтому методика исследования 2026 г. стала самой жесткой за всю историю наблюдений: аналитики сравнивали платформы по пяти группам критериев — от работы с данными и интеграций до безопасности и качества техподдержки. Отдельным испытанием стала экспертная проверка «продвинутой ИИ-функциональности»: маркетинговые заявления не засчитывались без подтверждения реальными демонстрациями.

Один из самых показательных результатов исследования — минимальный разрыв между участниками лидирующей пятерки: он составил менее 9%. Это означает, что в России сформировался пул технологически сопоставимых платформ корпоративного класса, конкурирующих уже не «на бумаге», а на уровне реальной функциональности.

Comindware Platform показала один из лучших результатов исследования по критерию «Интерфейс и персонализация». Высокие оценки платформа также получила за работу с данными и интеграции — это ключевое требование крупных заказчиков, встраивающих no-code-решения в существующий ИТ-ландшафт.

«Результаты исследования подтверждают тренд, который мы наблюдаем в проектах последние два года: заказчики перестали воспринимать no-code как инструмент для быстрых экспериментов. Сегодня на таких платформах строят критически важные корпоративные системы — документооборот, закупки, сервисное обслуживание, клиентские кабинеты. И требования соответствующие: зрелая архитектура, промышленная безопасность, глубокие интеграции, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Особенно ценно, что аналитики впервые проверяли ИИ-функциональность "вживую", а не по маркетинговым материалам. Мы весной представили Comindware Platform 6, где ИИ-агенты встроены непосредственно в бизнес-процессы и ежедневную работу сотрудников — в продажах, закупках, документообороте».