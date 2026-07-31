МТС усилила сеть LTE в Прогрессе и Новорайчихинске

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE в двух поселках Амурской области, где проживает более 10 тыс. человек. Благодаря модернизации телеком оборудования улучшилось покрытие и емкость сети на всей территории поселков Прогресс и Новорайчихинск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на всех базовых станциях поселков, это позволило улучшить качественные показатели сети LTE и создать запас прочности для стабильной работы в часы пиковых нагрузок на сеть. Скоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь позволяют всегда быть на связи, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами – для записи на прием к врачу, получения документов, проверки начислений за услуги ЖКХ. Новое качество связи также доступно посетителям известной в области дамбы в поселке Прогресс. На территории «Чилим-парка» можно наблюдать за цветением лотосов, а любители рыбалки могут поймать пресноводную креветку чилим – визитную карточку поселка.

«Работы по модернизации сети LTE – часть масштабной работы по улучшению качества связи в Амурской области. Мы обновили оборудование в пригороде Благовещенска, в поселках Тамбовского и Ивановского округов, а также запустили новую базовую станцию в Благовещенском округе, расширяем покрытие сети в населённых пунктах рядом с федеральными и региональными трассами. Так, качественная связь и скоростной мобильный интернет доступны не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.