Каршеринг BelkaCar запустил функцию «Совместная поездка»

Каршеринг BelkaCar запустил функцию «Совместная поездка», которая дает возможность передачи руля другому человеку. Об этом CNews сообщили представители BelkaCa.

В режиме поездки в тарифе «Часы и дни» со включенной расширенной страховкой пользователь может добавить другого водителя, который сможет управлять автомобилем во время присутствия основного водителя. Функция будет особенно полезна тем, кто собрался в дальнее путешествие: можно отдохнуть от дороги и поменяться с человеком, у которого есть водительское удостоверение, доступ к приложению BelkaCar и отсутствует задолженность перед сервисом. Чтобы пригласить водителя, необходимо нажать на кнопку «Добавить водителя» в режиме поездки, после чего появится QR-код, который можно отправить или показать компаньону, чтобы он смог управлять автомобилем.



Вся ответственность по поездке остается за основным водителем, в том числе, оплата штрафов, аренды и платных дорог. Дополнительный водитель не может управлять арендой со своего телефона, так как передача аренды не происходит. Пригласить второго водителя можно после завершения осмотра автомобиля. На одну аренду можно добавить только одного дополнительного водителя. Удалить его не получится – после подтверждения второй водитель останется привязан к аренде до конца поездки. Передавать смартфон дополнительному водителю и отправлять его в поездку одного запрещено.

Функция запущена в тестовом режиме и пока работает только у пользователей с iOS.