Идеально — значит фейк: 77% россиян узнают ИИ по стерильной картинке, но 56% теряются, когда слышат цифровой голос

Kokoc Group изучила, по каким признакам аудитория отличает контент, созданный человеком, от сгенерированного нейросетью — и в каких форматах распознавание почти не работает.

Kokoc Group провела исследование о том, как аудитория различает контент, созданный с помощью искусственного интеллекта и полностью человеком. Участникам показывали наборы материалов в четырёх типах носителей — текст, изображения, аудио и видео — и просили определить, какие из них сделал человек, а какие сгенерированы с помощью нейросетей. Внутри каждого носителя были разные форматы: в тексте — товарные карточки, сообщения в мессенджере и статьи; в изображениях — художественные картины и фотографии пейзажей; в аудио — голосовые сообщения и музыка; в видео — бытовые ролики и профессиональная реклама. После каждой категории участников просили объяснить, почему они определили авторство именно так, — это показало, на какие признаки люди опираются. Отдельно исследование зафиксировало, насколько респонденты уверены в своей способности его распознавать.

Видео и текст: распознают уверенно. Лучше всего аудитория считывает ИИ в видео — 77% верных ответов. По словам участников, авторство нейросетей выдают нарушения физики и логики: исчезающий из кадра водитель, колёса, крутящиеся не в ту сторону, рассинхрон звука с картинкой.

Текст на втором месте — 74%. Проще всего распознаётся то, что притворяется личным: сообщения в мессенджере от лица «живого человека» вычислили 82% — участники называли приметой машины избыточную вежливость и идеальное оформление, тогда как человека выдают точки после приветствия и разговорный порядок слов. Авторство текста товарных карточек верно определили 76%. Сложнее всего с информационными статьями (64%): в них, как отмечали респонденты, ИИ прячется за обобщениями, а человека выдаёт способность к самокритике и иронии.

Изображения: чем реалистичнее, тем труднее. С картинками сложнее — верно авторство определили 65%, но результат распадается надвое. Художественные картины узнают увереннее (68%): участники объясняли, что ищут следы кисти, фактуру холста и историческую достоверность, а любую нестыковку стилей и эпох — вроде «герба РФ и римского центуриона в одном сюжете» — сразу считывают как галлюцинацию ИИ. А вот реалистичные фотографии пейзажей путают чаще (61% верных): люди привыкли к качественной обработке фото и принимают за генерацию слишком идеальное изображение.

Аудио: настоящая слепая зона. Самым обманчивым носителем стал звук — но не весь. Музыку аудитория различает уверенно (75%): участники называли приметами ИИ шаблонную лирику и странные рифмы. А вот голосовые сообщения провалило большинство: верно распознали лишь 44%. Живой голос, объясняли респонденты, выдают придыхание и запинки — «человеку нужна пауза и вдох, чтобы дать ответ», — а нейросеть узнают по стерильной дикции и речи «на одном вдохе». При этом многие признавались, что не слышат разницы вовсе и выбирали наугад.

Общий вывод: доверие теперь вызывает несовершенство, а не техническое качество. Опечатки, дрожащая камера, хрипотца в голосе, неровные мазки читаются как признак подлинности. Гиперреализм, идеальная дикция и безупречная композиция всё чаще воспринимаются как маркер нейросетей. В звуке и изображениях респонденты прямо называли избыточную гладкость поводом для подозрений.

Отдельно исследование зафиксировало запрос на честность: раздражает не сам ИИ, а попытка выдать его за человека, особенно в техподдержке банков, автоматизации сервисов, рекламе. Как инструмент для рутины нейросети принимают спокойно, но в эмоциональных сферах — музыке, живописи, личном общении — они вызывают отторжение. При этом участники отмечали, что сталкиваются с ИИ-контентом ежедневно, часто не осознавая этого до участия в исследовании.

«Исследование поймало важный сдвиг: у людей поменялись маркеры, по которым они судят контент. Раньше гладкость картинки, грамотность и аккуратная пунктуация читались как признак качественной работы. Теперь по тем же признакам узнают нейросеть. Компетентность может считываться как подозрительная, а небрежность — как искренняя. Но суть авторства не в происхождении, а в ответственности: автор — тот, кто вложил в текст свой опыт, своё видение и взял на себя ответственность за результат, а не просто набрал его собственными руками», — сказала Наталья Кузьмина, директор по маркетингу Kokoc Group.

Около 30% участников исследования считают себя уверенными экспертами и полагаются на знание технических признаков генерации. Половина относит себя к «прагматичным скептикам», признающим, что технологии развиваются быстрее их бдительности. Оставшиеся 20% после теста заявили о полной потере уверенности в том, что вообще способны отличить ИИ от реального.

Но и эта способность узнать автора — временная. Распознавание держится на том, что нейросети пока несовершенны, а значит, скоро вопрос сместится с «человек или машина» на «можно ли доверять источнику».

«Нам важно было провести исследование именно сейчас, когда только формируются паттерны взаимодействия с ИИ, чтобы зафиксировать особый исторический момент. Чтобы понять, насколько аудитория сегодня отражает ИИ-сгенерированный контент, и замерить, насколько на искусственный интеллект распространяется эффект "зловещей долины" (когда человекоподобие чего-то неживого вызывает страх, отвращение или сильный дискомфорт). В том числе и по этой причине мы использовали несколько форматов контента - важно было оценить, насколько более или менее привычные форматы распознаются, насколько от этого зависит эмоциональная реакция респондентов. Это поможет оценить риски для бизнеса от возможного внедрения ИИ в маркетинге или работе с внутренними процессами, найти способ правильно и эффективно его применять», — отметил Роман Казыханов, директор по стратегии Kokoc Group.