«Авито»: сколько стоит обустроить кухню из новых и ресейл-товаров

Аналитики «Авито» подсчитали, сколько стоит обновить кухню вместе с мебелью и бытовой техникой. Оказалось, что кухонные гарнитуры на ресейле в среднем на 87% дешевле новых, а бытовая техника при покупке «с рук» стоит на 30% меньше. Поменять кухню и технику на все новое обойдется примерно в 177 тыс. руб., а при покупке товаров на ресейле — в 38 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи кухонных гарнитуров во II квартале 2026 г. выросли на 5% в сравнении с предыдущим кварталом. Также за этот период увеличились продажи кухонной бытовой техники — на 4%. При этом такую технику на «Авито» в основном покупают «с рук» — на нее приходится 77% продаж. Она дешевле новой в среднем на 30%. Среди кухонных гарнитуров на ресейл приходится 48%. Они обходятся дешевле новых в среднем на 87%.

Кухонные гарнитуры в новом состоянии во II квартале 2026 г. в среднем стоили 31 тыс. руб. за погонный метр. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Размер среднестатистической российской кухни составляет три погонных метра. Соответственно новая кухня будет стоить около 93 тыс. руб. На ресейле средняя цена составила 12 тыс. руб. за кухню целиком.

«Кухонный гарнитур — индивидуальный предмет интерьера: обычно его выбирают под конкретную планировку, размеры помещения, расположение коммуникаций и бытовой техники. Поэтому продавцы зачастую учитывают необходимость адаптации гарнитура под потребности покупателя и заметно снижают цену. Для продавца это возможность дать добротной кухне вторую жизнь и быстро компенсировать часть затрат на идущий ремонт, а для покупателя — хорошая возможность сэкономить: если заранее снять точные размеры и быть готовым немного доработать гарнитур под свое пространство, на ресейле можно найти качественную мебель в хорошем состоянии значительно дешевле новой», — сказал Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер» в «Авито».

Что касается бытовой техники, в новом сегменте чаще всего покупают мелкую кухонную технику — на нее приходится 55% продаж. В среднем она стоит 7 тыс. руб. 18% продаж приходится на плиты и духовые шкафы, их в среднем покупают за 14 тыс. руб. Долю в 15% занимают холодильники, их средняя цена — 21 тыс. руб. 4% приходится на микроволновки, они в новом состоянии в среднем стоят 9 тыс. руб. Также 4% занимают вытяжки, их средняя цена — 10 тыс. руб. И 3% приходится на посудомоечные машины, они в среднем стоят 23 тыс. руб.

Таким образом, средняя стоимость новой кухни, включая кухонный гарнитур на три погонных метра и всю необходимую бытовую технику во II квартале 2026 г. составила 177 тыс. руб.

На ресейле чаще всего покупают холодильники — на них приходится 40% продаж, в среднем они стоят 7 тыс. руб. Далее идет мелкая кухонная техника с долей 27%, ее обычно покупают за 4 тыс. руб. 18% приходится на плиты и духовые шкафы, их на ресейле в среднем покупают за 4 тыс. руб. Далее следуют микроволновые печи с долей 10% и средней ценой в 2 тыс. руб. На посудомоечные машины приходится 3% продаж, их «с рук» покупают в среднем за 6 тыс. руб. Вытяжки занимают 1%, они в этом сегменте в среднем стоят 3 тыс. руб.

Так, обновить кухню мебелью и бытовой техникой, купленной «с рук», в среднем будет стоить 38 тыс. руб.



