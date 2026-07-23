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«Яндекс» создал ИИ-агента, который принимает звонки пользователей и оформляет для них бронирования

«Яндекс» разработал ИИ-хостес — виртуального агента для приема входящих звонков и бронирований. Он поможет пользователям забронировать ресторан или записаться на услугу, даже если сотрудники заняты или заведение уже закрыто. ИИ-хостес ведет естественный диалог с пользователем: уточняет необходимые детали, проверяет доступность нужного времени и подтверждает бронирование. Если свободных слотов нет, агент предложит альтернативу, а при необходимости сразу переведет звонок на сотрудника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В основе ИИ-хостес – собственные технологии «Яндекса». Агент объединяет большую языковую модель Alice AI LLM и технологии потокового распознавания и синтеза речи. Благодаря этому он понимает речь практически без задержек и поддерживает разговор, максимально похожий на общение с человеком. Архитектуру решения и его код команда полностью разработала с помощью ИИ.

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Сейчас ИИ-хостес тестируют рестораны-партнеры «Яндекс Еды». В 99% случаев ИИ-агент успешно ответил на запрос пользователя — задал уточняющий вопрос, отсек спам, забронировал столик самостоятельно или вовремя перевел на персонал ресторана. Первые партнеры также отмечают изменения в бизнес-показателях. В точках «СИДР Групп» число бронирований выросло на 23%, а в ресторанах «Мясо&Рыба» агент принес 22% дополнительного трафика. Пользователям ИИ-хостес позволяет не подстраиваться под график заведения при бронировании. В одном из мест, где проходило тестирование, около половины всех бронирований пришлось на нерабочее время.

В дальнейшем решение будет применяться и в других сферах, где запись по телефону остается важным каналом взаимодействия с клиентами. В компании рассматривают возможность внедрения ИИ-хостес в салонах красоты, медицинских клиниках, автосервисах, фитнес-центрах и других компаниях, работающих по записи.

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