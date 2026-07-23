Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии

«Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструменты для «Битрикс24» с помощью искусственного интеллекта. Это первое на российском рынке решение, которое соединяет вайбкодинг с экосистемой корпоративного ПО – CRM, задачами, чатами, корпоративными порталами. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Для использования «Битрикс24 Вайбкода» не требуется умение программировать. Пользователю достаточно понятно описать задачу — так, как он рассказал бы о ней исполнителю. Ранее, когда компании не хватало конкретной функции, отчета или интеграции, единственным решением был поиск разработчика: подготовка технического задания, ожидание в течение нескольких недель и оплата работы.

По данным опроса «Битрикс24», создание программных продуктов перестает быть монополией ИT-специалистов. 80% предпринимателей и руководителей, практикующих вайбкодинг, отметили, что нейросети заменили им разработчика.

Платформа не требует навыков разработки — работать с ней может любой сотрудник, у которого есть задача. Руководитель соберет сводку по сотрудникам или сделкам. Маркетолог — отчет по рекламным кампаниям, который не получить стандартными инструментами. Менеджер, HR или бухгалтер — свое решение под свой процесс. Достаточно описать задачу своими словами — и проверить гипотезу или получить работающий инструмент здесь и сейчас.

Как подключить Битрикс24 Вайбкод в коробочной версии? Достаточно установить модуль «Интеграция» с «Битрикс24 Вайбкод» и подключить коробочную версию «Битрикс24». Важно, что модуль должен быть установлен только на одном «Битрикс24». Если один и тот же лицензионный ключ используется сразу на нескольких «Битрикс24», например, основном и для разработки, подключить «Битрикс24 Вайбкод» можно только на одном из них.