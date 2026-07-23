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Один сервер вместо стойки: новый СКАТ PCEF обрабатывает до 32 млн сессий

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts увеличил производительность продукта СКАТ PCEF. После оптимизации решение обеспечивает обработку до 110 тыс. запросов в секунду при обслуживании 32 млн активных сессий на одном сервере. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Достигнутые показатели подтверждены в ходе нагрузочных испытаний на стенде, воспроизводящем условия эксплуатации операторской сети федерального уровня. В рамках тестирования моделировались реальные сценарии работы с высокой нагрузкой, характерной для крупных телеком-инфраструктур.

СКАТ PCEF — программное решение, которое отвечает за применение политик качества обслуживания (QoS) и тарификацию в сетях операторов связи. Модуль решает, какие услуги и на каких условиях предоставлять абоненту, и напрямую влияет на способность сети обрабатывать запросы без задержек.

Изменения коснулись механизмов обработки запросов и управления сессиями. Ядро системы получило новую архитектуру на основе конечного автомата — без взаимных блокировок потоков обработки и с равномерной балансировкой нагрузок между всеми процессорными ядрами. Также новая реализация протокола Diameter снизила нагрузку на обработку сообщений и время отклика при высокой интенсивности запросов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Рост абонентской базы и объема мобильного трафика требует от операторов не только увеличения производительности сетевых функций, но и более эффективного использования вычислительных ресурсов. Мы сосредоточились на модернизации архитектуры PCEF, чтобы операторы могли масштабировать сервисы без пропорционального роста серверной инфраструктуры и капитальных затрат», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

СКАТ PCEF входит в состав платформы СКАТ и используется для управления политиками обслуживания абонентов в мобильных и фиксированных сетях связи. Решение разворачивается на стандартных x86-серверах, интегрируется с существующей инфраструктурой операторов и поддерживает масштабирование по мере роста нагрузки.

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