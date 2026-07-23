ГК «Маршал» запустила CargoTech: приложение объединяет поиск грузов, оформление заявок и контроль перевозок

ГК «Маршал» представила мобильное приложение CargoTech, которое уже доступно в Google Play и App Store. Сервис создан для перевозчиков и участников транспортного рынка, которым необходимо быстрее находить загрузки, оформлять документы и контролировать выполнение рейсов без использования нескольких отдельных инструментов.

Одной из ключевых проблем в грузоперевозках остается большое количество ручных операций: поиск подходящих заказов, согласование условий, оформление документов, контроль статуса доставки и взаимодействие между перевозчиком и логистом. CargoTech объединяет эти процессы в одном приложении.

Пользователи могут подбирать грузы под свой транспорт, получать информацию по рейсам, оформлять и подписывать заявки в электронном виде, а также отслеживать выполнение перевозок через GPS. В приложении предусмотрена возможность получения предоплаты по рейсам, что позволяет перевозчикам быстрее управлять денежными потоками.

Еще одним направлением развития платформы стало применение искусственного интеллекта в логистике. Встроенные ИИ-инструменты помогают автоматизировать подбор грузов, анализировать ставки и сокращать время на выполнение повторяющихся операций. Это позволяет специалистам сосредоточиться на переговорах, управлении клиентами и развитии бизнеса.

Запуск CargoTech является частью программы цифровизации транспортной отрасли, которую ГК «Маршал» развивает последние годы. В инфраструктуру компании также входят CRM-система для управления заявками, договорами и выплатами, ИИ-движок NeuroLogist, предназначенный для автоматизации коммуникаций, прогнозирования ставок и подбора исполнителей, система электронного документооборота с интеграцией с «1С», а также аналитические инструменты для оценки ставок и маржинальности перевозок.

По словам основателя ГК «Маршал» и сооснователя CargoTech Михаила Белоусова, развитие цифровых решений связано с необходимостью сделать процессы в логистике более прозрачными и удобными для всех участников рынка.

«Сегодня основная задача цифровизации логистики — не просто перевести существующие процессы в онлайн, а убрать лишние ручные операции и сократить время взаимодействия между участниками перевозки. Мы создавали CargoTech как инструмент, который помогает перевозчикам и логистам работать с большим количеством задач быстрее и эффективнее», — отметил Михаил Белоусов.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие транспортной отрасли будет связано с использованием данных, автоматизацией операций и внедрением ИИ-инструментов. Мобильные решения становятся одним из способов повысить прозрачность перевозок и упростить ежедневную работу участников рынка.